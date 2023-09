Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Für den OSC bleibt es nicht einfach. Nach der langen sportlichen Pause während der Pandemie und dem damit verbundenen Mitgliederrückgang folgte der Ukraine-Krieg und damit steigende Energiepreise und nicht zuletzt die Inflation. Für den OSC war es daher unumgänglich, betonte Vorstandsvorsitzender Thomas Levien, die Beiträge im vergangenen Jahr zu erhöhen. Und um langfristig Energie zu sparen, wird auch der OSC künftig in innovative und alternative Energien wie etwa eine Photovoltaikanlage investieren müssen.



Wieder mehr Mitglieder im OSC



Seit 2019 beeinträchtigen bis heute die Auswirkungen der Corona-Pandemie das Geschäftsjahr. Immerhin: Der OSC konnte das Jahr 2022 mit einer schwarzen Null abschließen. Und nach dem pandemiebedingten Mitgliederrückgang können viele Abteilungen wieder Zuwachs verzeichnen, insbesondere die Basketballabteilung mit 20 Prozent mehr Mitgliedern sowie die Rollsportabteilung. Die größte Abteilung im OSC ist und bleibt die Fußballabteilung.

Auch der OSC stellt sich digitaler auf, dafür ist die neue OSC-App an den Start gegangen, mit der sich Mitglieder etwa für Fitnesskurse anmelden können, die aber auch die Verwaltung in der Abrechnung der Übungsleiter entlasten soll. Der OSC gewann zudem neue Kooperationspartner für den Verein. So hat der VIP-Raum des Sportlertreffs einen neuen Anstrich erhalten und ist mit neuen Tischen bestückt worden, an denen dienstags bis freitags für alle Ballfreunde Public Viewing geboten wird.



Großes Jubiläum 2024



Geschäftsführer Sascha Bartsch freut sich vor allem über die sportlichen Erfolge der einzelnen Abteilungen. Große Events wie das Internationale Jugendfußballturnier, das Internationale Beachtennisturnier, die Rollkunstlaufgala oder das Advents Boxen werden auch im kommenden Jahr wieder stattfinden. Seit 2021 gibt es im OSC die Kooperation Schule und Verein, die zuletzt weiter ausgebaut werden konnte. So gibt es bereits über 15 Schul-AGs pro Woche. Insbesondere die Basketballabteilung übernahm die Betreuung der AGs und gründete sogar die erste Grundschulliga in Osnabrück. 2024 steht außerdem das 175-jährige Bestehen des MTV und das 55-jährige OSC-Jubiläum an, ein Fest ist schon in Planung.



Doch was wäre ein Verein ohne Mitglieder und Ehrenamtliche? Deshalb wurden langjährige Mitgliedschaften von 25,40, 50 und sogar 75 Jahren geehrt. Mannschaft des Jahres 2022 ist das OSC-Tanzteam „Las Caderas“, das den zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft in der Kategorie Latin Synchro Dance machte. Vom Stadtsportbund gab es außerdem für Uwe Welz für seine herausragendes ehrenamtliches Engagement eine Sonderehrung. Vorstandsvorsitzender Levien dankte zudem allen hauptamtlichen Mitarbeitern sowie Übungsleitern für ihr Engagement.

Dieser Text wurde erstellt von:

OSC

Osnabrücker Sportclub