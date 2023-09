Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

In unseren Starter-Kursen über 10 Einheiten erfährst Du alles Grundlegende über Haltung, Atemtechnik und Konzentration. Am ersten Termin (09.10.) kann unverbindlich geschnuppert werden! Der Kurs startet um 18.30 Uhr im Bahama-Sports beim BSC e.V., Im Nahner Feld 1, 49082 Osnabrück (Anmeldetelefon: 0541-55665) und um 19.30 Uhr im Bahama-Sports beim BSC e.V. in Lüstringen, Siemensstraße 9-11, 49086 Osnabrück (Anmeldetelefon 0541-389966)

Dieser Text wurde erstellt von:

M. Menke

BSC e.V. - Zuhause im Bahama-Sports