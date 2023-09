Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

64 fußballbegeisterte Nachwuchstalente aus der Region im Alter von 7 bis 14 Jahren hatten hier die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Jungen und Mädchen ihre Fähigkeiten auf dem grünen Rasen weiter zu verbessern. Die dreitägige Veranstaltung wurde dabei von 7 erfahrenen Trainer:innen des NFV geplant und durchgeführt.



Zusammen mit den Kindern wurden unter anderem Ballkontrolle, Torabschluss, Dribbling und das schnelle Treffen von Entscheidungen trainiert. Natürlich kam dabei der Spaß nicht zu kurz. Als besondere Highlights seien hier die Wettbewerbe zur Champions League und die Weltmeisterschaft erwähnt. Der „Original WM-Pokal“ ging in diesem Jahr an das Siegerteam aus Argentinien.



Ein besonderes Erlebnis war der gemeinsame Grillabend am Samstag. Neben den 64 Teilnehmenden hatten sich über 100 Eltern und Geschwisterkinder dazu angemeldet. Selbst für das erfahrene Grillteam des SVH war dieses eine Herausforderung. Aber Andrea Meyer, Andrea Bensmann, Ralf Meyring, Ralf Meyer und Jan Gersemann bestanden diese Prüfung mit Bravour und bei guter Laune.



Die lockere und entspannte Atmosphäre im Umfeld des SV Harderberg sorgte bei allen Beteiligten zusätzlich für gute Stimmung, sodass selbst das teils wechselhafte Wetter der Begeisterung keinen Abbruch tun konnte. Für alle Teilnehmenden war das Event eine rundum gelungene Veranstaltung, die bei den Kindern sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Der für die Gesamtkoordination zuständige Vorstandssprecher des SV Harderberg, Martin Bensmann resümierte: „Die Sparkassen-Fußballschule hier beim SV Harderberg war ein toller Erfolg. Herzlichen Dank an die engagierten Trainer:innen des NFV, unser Grillteam und an die Sparkasse Osnabrück. Der SV Harderberg steht bei Bedarf gerne wieder als Ausrichter zur Verfügung“.

