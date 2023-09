Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Am Sonntag, dem 10.09.2023 fand in Bad Rothenfelde der heiß ersehnte Bezirksentscheid Weser-Ems im Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr statt. Dieser Wettbewerb ist eine herausragende Gelegenheit für junge Menschen, ihre Begeisterung für die Feuerwehr zu zeigen. 34 Mannschaften aus dem ganzen Bezirk Weser-Ems (die weiteste Anreise zu dem Wettbewerb hatte die Jugendfeuerwehr aus Borkum) trafen sich, um ihr Können unter Beweis zu stellen und um den begehrten Titel des Bezirkssiegers zu kämpfen.



Die Veranstaltung begann frühmorgens, als die ersten Teilnehmer auf dem Gelände des Heristo Sportparks eintrafen. Bei strahlendem Sonnenschein waren die Bedingungen perfekt für einen spannenden Wettbewerb. Die jungen Feuerwehrleute traten in den zwei Disziplinen „Löschangriff mit Hindernissen“ und „400m- Staffellauf“ an. Dabei zeigten sie nicht nur ihr technisches Geschick, sondern auch ihre Teamarbeit und Schnelligkeit.

Die Jugendfeuerwehr aus Bad Rothenfelde war nicht nur der diesjährige Ausrichter des Wettbewerbes, sondern nahm auch zum ersten Mal, sowie als einzige Mannschaft aus dem Landkreis Osnabrück daran teil.



Die Zuschauer waren begeistert von den leidenschaftlichen Auftritten der Jugendfeuerwehren. Eltern, Freunde und Interessierte feuerten die Teams mit Begeisterung an. Die Atmosphäre war geprägt von Teamgeist und gegenseitiger Unterstützung, typisch für die Feuerwehrgemeinschaft.



Nach einem ereignisreichen Tag konnte schließlich die Jugendfeuerwehr Beckeln aus dem Oldenburger Land wieder den ersten Platz erringen und ihren Titel des Bezirksmeisters verteidigen, sowie den Wanderpokal wieder in die eigene Vitrine stellen. Die Freude und der Stolz in ihren Gesichtern waren unübersehbar, als sie den Pokal in Empfang nahmen. Die Jugendlichen aus Bad Rothenfelde belegten einen sehr guten 22. Platz. Alle waren sich einig: Ein tolles Ergebnis für die allererste Teilnahme.



Der Bezirksentscheid Weser-Ems im Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr war zweifellos ein großer Erfolg und zeigte einmal mehr, wie engagiert und talentiert die junge Generation in der Feuerwehr ist. Wir gratulieren allen Teilnehmern zu ihren beeindruckenden Leistungen und bedanken uns herzlich bei allen Unterstützern und Helfern, die diesen aufregenden Wettbewerb möglich gemacht haben und freuen uns auf spannende Wettkämpfe in der Zukunft.

Dieser Text wurde erstellt von:

A. Heinrich

Jugendfeuerwehr Bad Rothenfelde