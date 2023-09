Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Der LEO-Club Bad Essen hatte im Rahmen des Familiennachmittags beim Hafenfest 2023 in Bad Essen erneut Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Groß und Klein hatten die Möglichkeit an der Schaumkuss-Wurfmaschine ihr Können zu testen und mit ein bisschen Glück einen süßen Gewinn zu erhalten. So wurden im Laufe des Nachmittags Spenden für den örtlichen Turn- und Sportverein in Höhe von 87,18€ gesammelt. Diese Summe wurde anschließend von dem LEO-Club auf 100,00€ aufgerundet und Matthias Freyer sowie Silvia Hagensieker vom TuS Bad Essen zur Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit überreicht.

Der LEO-Club ist die Jugendorganisation von LIONS Clubs International, in der sich junge Menschen zwischen 16 und 31 Jahren unter dem Motto „We serve“ engagieren.

Dieser Text wurde erstellt von:

Marie-Claire Bruns

LEO-Club Bad Essen