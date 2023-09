Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Die Partie der Handballer des TuS Bramsche bei der SG Neuenhaus/Uelsen wies viele Parallelen zu Bramsches erstem Saisonspiel gegen Grönegau-Melle auf. So standen die Hasestädter über den Großteil der Spielzeit hinweg im Abwehrverbund recht sicher, während der Gegner seine langen Angriffe ausspielte. Hierbei konnten die Bramscher auch einige Bälle erobern, doch in der Chancenverwertung zeigte sich das TuS-Team nicht ganz so konsequent.



So hatten sich die Hasestädter zur Mitte der ersten Hälfte schon mit 5:10 abgesetzt, doch nach gut siebenundzwanzig Minuten war der Vorsprung wieder auf ein Tor zusammengeschrumpft (11:12). Bramsches Trainer Kai Golchert, der, im Gegensatz zu seinem Teampartner Mateusz Chylinski, der zwar im Kader stand, aber nicht eingesetzt wurde, im Tor durchspielte, äußerte sich später dazu: „Irgendwann war einfach klar, dass, wenn es hinkriegen unser Spiel konzentriert durchzuziehen, gewinnen können.“



Nach dem 12:14 zur Halbzeit konnten sich die Bramscher dann auch relativ schnell mit sechs Toren absetzen und diesen Vorsprung mit leichten Schwankungen um ein oder zwei Treffer verteidigen. Hierbei ersetzte Youngster Nick Schädel den kurzfristig ausgefallenen Kreisläufer Marcel Golchert. Sein Trainer stellte Schädels Auftritt später heraus: „Nick hat heute eine sehr gute Leistung gezeigt.“



Es verblieb beim Hin und Her auf beiden Seiten, da das junge Team von Neuenhaus nach dem Rücktritt der Routiniere scheinbar etwas die Führung fehlte und Bramsche die letzte Konsequenz. „Es fehlte der letzte Kick, um das Spiel deutlicher zu gestalten“, räumte TuS-Trainer Golchert später ein, „aber es war schon eine klare Steigerung zur Vorwoche, auch wenn wir natürlich noch nicht da sind, wo wir hinwollen.“



Dennoch stand am Ende ein deutlicher und verdienter 24:31-Auswärtssieg. Damit ist Bramsche eines von nur vier Teams in der Landesliga West, die zwei Siege aus zwei Spielen holen konnten.



Für den TuS Bramsche spielten: Lars Meyer (8 Tore), Jan Wendte (5), Jonas Grass (4), David Remme (4), Marc Clausing (2), Michel Ortland (2), Nick Schädel (2), Maurice Strubbe (2), Alexander Brockmeyer (1), Yannik Frey (1), Maik Emmich sowie Kai Golchert und Daniel Kellermeier (beide Tor).

