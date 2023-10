Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Für die Emsland-Inliner waren Judith Bruns (2005) und Stella Goerke (2009) beide aus Brögbern am Start. Gleich zu Beginn setzten sich beide von den meisten ihrer Verfolgerinnen ab. Auf dem sehr verwinkelten nassen Straßenkurs stürzte Goerke in einer 180 Gradkurve. Aber mit akrobatischem Geschick war sie sofort wieder auf den Beinen und konnte unverletzt ihr Rennen fortsetzen.

Die beiden Cousinen aus Brögbern erzielten bei den Freizeitsportlerinnen herausragende Ergebnisse. Bei 170 gestarteten nicht lizensierten Inlineskaterinnen erreichte Judith Bruns in der Gesamtwertung den sechsten und Stella Goerke den siebten Platz. Den jeweils zweiten Platz in ihren Altersklassen erkämpften sich Judith Bruns bei den Jugendlichen und Stella Goerke bei den Cadetten.

Judith Bruns hat mit vier Jahren erstmals auf Inlineskates gestanden und schon bald besonderes Talent und Ehrgeiz gezeigt. Im Alter von 9 Jahren wurde sie erstmals Niedersächsische Meisterin im Inline/Speedskaten. Danach sammelte Bruns auf ihren Inline/Speedskates viele Niedersächsische und Norddeutsche Meistertitel sowie Medaillen bei Deutschen Meisterschaften.

Mit Beginn der Corona-Krise waren die Trainingsbedingungen sehr eingeschränkt. Die Folge war, dass der Anschluss an die Lizenz-Spitzensportler verloren ging. Das Defizit auszugleichen, hätte einen extremen Trainingsaufwand erfordert. Mit Blick auf ihren Schulabschluss war der zeitliche Aufwand dafür jedoch nicht gegeben. Somit entschied sich Judith Bruns in Abstimmung mit ihrem Trainer Willy Ruygh, bis auf weiteres ihren Sport als nicht lizensierte Speedskaterin zu betreiben.

Die sogenannten Freizeitsportler können in einer gesondert gewerteten Wettkampfklasse starten; beispielsweise bei Halb- und Marathon-Wettkämpfen in Berlin, Hamburg, Bonn und vielen anderen Orten im In- und Ausland. Somit kann Judith Bruns ihr Talent und ihr Können weiterhin auf ihren Inline/Speedskates ausleben und den rollenden Freizeitspaß auf schnellen Rollen genießen.

Ganz ähnlich verlief die sportliche Karriere von Stella Goerke. Sie konnte mit drei Jahren kaum erwarten, endlich ihre Inlineskates anschnallen zu dürfen. Die Dreijährige zeigte ebenfalls schon bald ein außergewöhnliches Talent und entwickelte außerdem den nötigen Ehrgeiz für den Leistungssport. Diverse Erfolge bei Niedersächsischen und Norddeutschen Meisterschaften konnte Stella Goerke einsammeln. Als größten Erfolg konnte die damals Zehnjährige zwei Goldmedaillen bei Deutschen Meisterschaften 2009 in Gettorf verbuchen.

Leider war auch für sie der Ausbruch der Corona-Krise das Ende ihrer Leistungssportkariere. Zusammen mit ihrer Freundin und Cousine Judith will sie künftig an Inline/Speedskating Halb- und Marathonläufen der Freizeitsportler teilnehmen.

