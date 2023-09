Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Offizieller Saisonstart der Basketballerinnen in Niedersachsen ist der 16/17.09.2023. Dann starten auch die ersten Teams der OSC Panthers in den Spielbetrieb. Im Vergleich zur Saison 2022/23 (14 Jugendteams, 3 Seniorenteams) gehen in dieser Saison 20 Jugendteams (u8-u18 m/w) und 5 Seniorenteams (m/w) an den Start.



Zu den 25 Teams bieten die OSC Panthers ebenfalls ein wöchentliches Basketballangebot für unter 6 Jährige Kinder an. Neben dem regulären Spielbetrieb gibt es außerdem noch ein offenes Angebot, für alle die Hobbymäßig zocken möchten. Durch ein transparentes Konzept, welches auf alle Altersstufen angepasst ist können alle Bereiche vom Breiten- bis zum Spitzensport (Bundesliga) angeboten werden.







Durchgängiges Konstrukt in der Saison 23/24:



Ein genauerer Blick auf die Teams zeigt, dass sowohl im weiblichen, als auch im männlichen Bereich wichtige Lücken im Ligenkonstrukt geschlossen werden konnten. Mit der Nachmeldung eines Herrenteams haben die OSC Panthers einen wichtigen Baustein im männlichen Bereich wieder zurück. Doch auch im weiblichen Bereich konnte durch die Meldung der Oberliga und Regionalliga Damen eine attraktive Möglichkeit für junge Nachwuchsspielerinnen geschaffen werden. Mit der Damen 4 in der Regionsliga ist das Konstrukt im weiblichen Seniorenbereich vollständig. Dementsprechend ist der Weg bis hin zur Bundesliga Damen wieder vollständig geebnet und auch hier eine attraktive Perspektive des Leistungs- und Spitzensports vorhanden. An dieses Konstrukt knüpft auch die Jugend an. Von der u6 bis hin zur u18 haben wir entsprechende Teams im weiblichen und männlichen Bereich. Teils sind sogar mehr als ein Team pro Altersklasse im männlichen, sowie weiblichen Bereich gemeldet. Mit dieser Transparenz kann die Basketballabteilung des OSC allen Spielerinnen die maximale Spielpraxis in diversen Leistungsklassen bieten.



Der Schlüssel zum Erfolg ist der Spaß und die Verbundenheit des Basketballs. Egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene in der #Panthersfamily findet sich ein Platz für Jede*n.





Falls du auch Interesse hast Basketball zu spielen, wie unsere Weltmeister. Dann melde dich bei unserem Basketballbüro per Mail (bb-buero@osnabruecker-sportclub.de) oder Telefonisch (0176 18 18 23 20).



Let‘s rrroooaaahhh!!!

#panthersfamily

Dieser Text wurde erstellt von:

Basketballbüro

Osnabrücker Sportclub - OSC Panthers