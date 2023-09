Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Selbstverteidigungskurs für starke Frauen und Mädchen!



Wann? Jeden Donnerstag vom 28.09.2023 bis 26.10.2023 (5 Einheiten)

Immer von 17:30 - 19:00 Uhr.



Wo? Kindersportzentrum KidsZ (Hiärm-Grupe-Str. 8, 49080 Osnabrück)



Für wen? Frauen und Mädchen ab 14 Jahren



Kosten? Dank des DOSB können wir den Kurs für euch kostenlos anbieten!



Wie melde ich mich an? Über die OSC-APP -> Termine -> Selbstverteidigungskurs -> „Anmelden“ hinzufügen!



Noch kein OSC-Mitglied? Kein Problem! Du kannst dich einfach als Gast in der OSC APP anmelden!



Hast du Fragen oder Probleme bei der Anmeldung? Schreibe eine Mail an: service@osnabruecker-sportclub.de



WICHTIG: Gebt in das Kommentarfeld euer Alter an!



Bitte bringt eure Sportklamotten mit.



Lasst uns gemeinsam stärker werden, selbstbewusster auftreten und lernen, wie wir uns in verschiedenen Situationen verteidigen können. Meldet euch jetzt an und seid dabei!

Dieser Text wurde erstellt von:

Jan Marquard

Osnabrücker Sportclub