Ging es mit der Ems-Vechte Kreismeisterschaft und der Weser-Ems Bezirksmeisterschaft doch auch gleich um 2 Meisterschaften.

Allgemein mehr für Einzeldisziplinen und Staffelläufe bekannt, zeigen sich die Leichtathleten traditionell zum Saisonende auch als Team. Dabei müssen je nach ausgewählter Gruppe wettbewerbsübergreifend alle Disziplinen mit mindestens 2 Athleten/innen besetzt werden, deren Leistungen mit Punkten bewertet am Ende zu einer Teamleistung zusammen gerechnet werden.

Bei den jüngeren Klassen sind das in der kleinsten Gruppe dann Sprint, Weitsprung, Ballwurf und die Sprint- Staffel. Hier holte sich der TuS Gildehaus bei der weiblichen U12 als jüngste Klasse die Kreismeisterschaft vor der LG Papenburg-Aschendorf. In der Bezirkswertung mussten sich beide noch dem OTB Osnabrück geschlagen geben. Bei den Jungs der U12 setzte sich die LG Emstal-Dörpen in beiden Meisterschaftswettbeerben sicher vor dem Ausrichter VFL Lingen und der LG Papenburg-Aschendorf durch.

Der SV Großefehn hatte in der „kleinen Gruppe“ der weiblichen U14 das bestbesetzte Team und wurde Bezirksmeister vor der LG Papenburg-Aschendorf als Kreismeister. In der anspruchsvolleren „großen Gruppe“ der U14, wo neben den genannten Disziplinen noch der Hürdensprint, der Hochsprung und die 800 m dazu kommen und somit auch mehr Aktive benötigt werden, kämpften bis zum Schluss 4 Teams um die Siege. Letztlich setzte sich in beiden Wertungen auch hier die LG Emstal-Dörpen vor dem SV Union Meppen, dem OTB Osnabrück und der Startgemeinschaft Lingen-Meppen-Werlte durch. Bei den U14 Jungs holte sich die Startgemeinschaft Haren-Hesepe den KM-Titel hinter Bezirksmeister OTB Osnabrück in der kleinn Gruppe.

Die große Gruppe blieb hier unbesetzt und auch bei der U16 ließ die Beteiligung nach. Immerhin stellte der SV Bawinkel dort bei den Mädchen gleich zwei Mannschaften und machte Platz 1 und 2 in der kleinen Gruppe unter sich aus. Die LG Papenburg-Aschendorf kam in der großen Gruppe, wo der Ballwurf durch Kugelstoßen und Speerwurf ersetzt wird, mit 9 Starterinnen konkurrenzlos zum Sieg und konnte daher sogar die Disqualifikation der 1. Staffel verschmerzen.

Schon am 24. September wird es aber bei der Niedersachsenmeisterschaft (ab U16!) in Oldenburg dann sehr viel schwieriger. Dann sind in der U16 auch die Startgemeinschaft Lingen-Meppen Werlte, in der männlichen und weiblichen U18 die LG Emstal-Dörpen und in der Frauenklasse die LG Papenburg-Aschendorf dabei. Letztere trifft nach zwei Titelgewinnen auf bärenstarke Konkurrenz mit 13 Teams u.a. dem SV Werder Bremen, VFL Eintracht Hannover, dem OTB Osnabrück und der Startgemeinschaft BTB/DSC Oldenburg als Ausrichter.

Dieser Text wurde erstellt von:

Hermann-J. Meyer

NLV Kreis Emsland