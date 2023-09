Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Starke Beteiligung gab es aus Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Bremen. Ein Team aus Dänemark sorgte für den internationalen Flair.



Daniil Burlacov und Malte Albertmelcher (beide Jugend B -45 kg) machten jeweils den Auftakt, konnten sich allerdings nicht gegen ihre technisch und physisch überlegenen Kontrahenten aus Georgsmarienhütte und Dänemark durchsetzen und mussten sich mit Bronze begnügen.



Arne Brüggemann (Herren -68 kg) fand sich mit sieben Startern im größten Kämpferpool wieder. Der erfahrenere Schaumburger ließ ihm im Viertelfinale nicht viele Chancen, so dass hier leider keine Medaille drin war.



Joel Sieker (Jugend A -68 kg) bewies auf seinem ersten Turnier wahren Kampfgeist. Gegen Ilyo-Do erkämpfte er die Silbermedaille.



In der Jugend A -49 kg hatte Judith Vallo zuallererst mit ihren Konditionsproblemen zu kämpfen. Gegen Sport Club Potsdam machte sie in der dritten Runde dann aber doch den Sack zu und gewann verdient Gold.



Mayla Aubke, die normalerweise in der Klasse Jugend A -52 kg startet und um nicht mit Judith zu kollidieren, freiwillig in die Gewichtsklasse -55 kg aufgestiegen ist, wurde, aufgrund fehlender Gegner, direkt nochmal -59 kg hochgestuft. Die Gymnasiastin biss sich durch und erkämpfte knapp, aber verdient gegen TuS Belecke die Goldmedaille.



Eine kleine Überraschung schaffte Schwester Sisan Aubke (Jugend B -47 kg), die nach längerer Pause zwecks Vorbereitung auf ihre Dan-Prüfung ebenfalls gegen TuS Belecke überzeugen konnte und Gold gewann.



Schlussendlich durfte noch Inga Schleußinger bei den Damen -57 kg ihr Können unter Beweis stellen und verteidigte ihre ungebrochene Gold-Serie in Niedersachen gegen Dänemark und Grün-Weiß Himmelsthür vorzeitig.



Damit haben die Lintorfer Taekwondo-Damen abermals ihre Klasse bewiesen und zur Freude aller Beteiligten dem VfL den 3. Platz in der Team-Wertung unter 22 Vereinen beschert.

Dieser Text wurde erstellt von:

Dennis Gösling

VfL Lintorf e.V. Abteilung Taekwondo