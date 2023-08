„Wir von hier“ – das Lokalportal SV Bokeloh ist Niedersachsens fairste Mannschaft Von Wir von hier | 29.08.2023, 15:26 Uhr Foto: NFV/Friedhelm Forbriger

Gesamtsieger SV Bokeloh glänzt sportlich und in puncto Fairness – 967 Teams erzielen drittbesten Durchschnittswert in der 30-jährigen Wettbewerbsgeschichte – Schaumburg belegt erstmals Platz 1 im Kreisvergleich – Wolfsburg ist Schlusslicht – Erstmals auch Teamoffizielle in der Wertung