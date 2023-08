Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

„Judo hilft den Kindern bei der Körperwahrnehmung und dem Bewegungsempfinden. Gleichzeitig werden die koordinativen und konditionellen Fähigkeiten gestärkt sowie vielfältige Kompetenzen zur Entfaltung der Persönlichkeit entwickelt“, zeigt sich Andrea Goslar, Landesnachwuchstrainerin des NJV überzeugt. Sie betreut das Angebot. „Im Rahmen des Projekts werden Kinder mit Spielen, Tricks und Kämpfen an den Judosport herangeführt. Ansprechende Begleitmaterialien motivieren die Heranwachsenden dabei, sich sportlich zu betätigen“, so die Diplomtrainerin. Das Angebot „Judo spielend lernen“ findet statt ab dem 22. August 2023 jeweils dienstags von 16:15 bis 17:15 Uhr im Sportzentrum des OTB an der Oberen Martinistraße 50, Halle 4. Eltern oder Freundinnen und Freunde sind ebenfalls willkommen. Nähere Informationen und Anmeldung unter der Rufnummer 0151 74307299.

Nachwuchsprojekt „Judo spielend lernen“, 22.08.2023 (16:15)

Dieser Text wurde erstellt von:

Andrea Goslar

Niedersächsischer Judoverband e.V. und OTB Osnabrücker Turnerbund e.V.