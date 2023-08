Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Am 20. Juli 1973 wurde die Tischtennisabteilung des SV Harderberg offiziell beim Tischtennisverband Niedersachsen angemeldet.

Der Spielbetrieb wurde bereits im September 1973 in der neu erstellten Sporthalle aufgenommen. Seit Jahrzehnten spielen, kämpfen, hadern, feiern und lachen wir gemeinsam für den SV Harderberg, so dass die Begeisterung für den Tischtennissport ungebrochen ist.

Erfreulicherweise kann nun am 9. September 2023 das 50-jährige Jubiläum der Abteilung gefeiert werden, das mit einem Zweier-Mannschaftsturnier ab 10 Uhr beginnen wird. In gemütlicher Atmosphäre soll dann ab 18 Uhr der Festabend im Vereinsheim bei Speis und Trank zu einem besonderen Ereignis werden.

Deshalb möchten wir neben den aktuellen auch die ehemaligen Spieler des SVH zu dieser Veranstaltung einladen.

Falls wir dennoch jemand vergessen haben so bitten wir diesen Hinweis als Einladung anzusehen.

Weitere Auskünfte zum Turnier und Festabend sind bei Oliver Wallenhorst unter 0171 – 535033 und Kai Richter unter 0175 – 4619091 zu erhalten.

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen, so dass der Festtag, der sicher noch einige Überraschungen zu bieten hat, bei allen Beteiligten in bester Erinnerung bleiben wird.



09.09.2023 (10:00) bis 09.09.2023 (22:00)

Dieser Text wurde erstellt von:

Oliver Wallenhorst unter 0171 – 535033

Kai Richter unter 0175 – 4619091