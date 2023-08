Zum dritten Mal nimmt der Landkreis Nordwestmecklenburg in diesem Jahr an der Aktion STADTRADELN teil.

Unter dem Motto „Radeln für gutes Klima“ sind die Nordwestmecklenburgerinnen und Nordwestmecklenburg aufgerufen, das Auto stehen zu lassen und möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen.



Vom 26. August bis zum 16. September 2023 können alle Teilnehmer Kilometer für den Landkreis und für ihr selbstgewähltes Team sammeln. Diese können entweder über ein online-Tagebuch oder eine Smartphone-App erfasst werden.



Anmeldung und Kilometertagebuch finden Sie auf:

www.stadtradeln.de/landkreis-nordwestmecklenburg

Mehr Informationen:

Die fleißigsten Radfahrer und Teams werden im Anschluss an den Wettbewerbszeitraum bei einer Abschlussveranstaltung ausgezeichnet.

Das Projekt des STADTRADELN des „Klima Bundnis“ hat sich mittlerweile zur weltweit größten Fahrradkampagne mit weltweit über 500.0000 Teilnehmern in über 1.400 Kommunen entwickelt.

In Nordwestmecklenburg nahmen im letzten Jahr nahmen 308 Menschen teil und radelten insgesamt 72.832,90 Kilometer. Das entspricht einer CO²-Ersparnis von 11.216 Kilogramm.

Kreistagspräsident Thomas Grote nahm an allen bisherigen Auftakt- und Abschluss-Radtouren teil und sammelte auch im Wettbewerbszeitraum fleißig Kilometer. Er freut sich auf den Start in die dritte Runde:

„Ich habe in einem Rundschreiben alle Kreistagsmitglieder aufgerufen, sich am STADTRADELN zu beteiligen. Und ich hoffe, dass viele Nordwestmecklenburgerinnen und Nordwestmecklenburger die Gelegenheit wahrnehmen, gemeinsam mit uns ein Zeichen für einen guten Radverkehr in der Region zu setzen und dabei noch unsere schöne Natur zu genießen und etwas für die Gesundheit zu tun.“, so Grote.

Gemeinsame Radtour zur Eröffnung

So, 27.8., 10 Uhr

Treffpunkt: Spielfläche am Alten Hafen in Wismar, neben dem Thormannspeicher



Am 27. August laden der Kreistagspräsident und der ADFC-Mecklenburg Vorpommern gemeinsam zu einer Auftakt-Fahrradtour mit einer Länge von rund 10 Kilometern ein. Alle Interessierten sind willkommen, an der Tour teilzunehmen.



Treffpunkt ist um 10 Uhr an der neu gebauten Spielfläche Am Alten Hafen in Wismar.



Streckenplanung und Führung der Fahrradkolonne übernehmen die erfahrenen Radfahrerinnen und Radfahrer der ADFC-Ortsgruppe.



Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

