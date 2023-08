Das „Deutschlandticket für Senioren“ ist bei den NAHBUS Fahrgästen weiterhin sehr beliebt.

Seit Verkaufsstart Ende Juni wurden bereits rund 1.000 Abo-Anträge bei NAHBUS

eingereicht. Wer mindestens 65 Jahre alt ist und seinen Hauptwohnsitz in MV hat, kann für

nur 29 Euro pro Monat den kompletten Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland

nutzen.

Wer noch zum September ins Seniorenticket einsteigen möchte, muss sich allerdings beeilen, denn die Abo-Antragstellung ist bis zum 15. August erforderlich. Nach dieser Frist ist ein Einstieg ins Seniorenticket ab Oktober möglich. Am schnellsten geht die Abo- Antragstellung, wenn Fahrgäste die folgenden NAHBUS Sprechstunden nutzen (ein Personalausweis und eine Kontoverbindung ist mitzubringen):



Wismar:

Redaktionsgebäude der OZ

Mecklenburger Str. 28



Täglich Montag bis Freitag

(noch voraussichtlich bis Mitte September)

8.00 -14.00 Uhr



Bad Kleinen:

Tourist-Info

Gallentiner Chaussee 2



Freitag, 11. August

9.00 – 12.00 Uhr



Gägelow:

Gemeindezentrum/Jugendclub

Untere Str. 15



Montag, 21. August

9.00 – 13.00 Uhr



Mühlen Eichsen:

Freiwillige Feuerwehr Haus

Schönfelder Str. 10



Dienstag, 22. August

9.00 – 13.00 Uhr



Kalkhorst:

Adolf-Diesterweg-Grundschule

Am Sportplatz 16



Mittwoch, 23. August

9.00 – 13.00 Uhr



Schlagsdorf:

Dorfgemeinschaftshaus

Am Bülten 4



Donnerstag, 24. August

9.00 – 13.00 Uhr

Alternativ kann der Antrag auch in der NAHBUS Geschäftsstelle in Grevesmühlen

(Wismarsche Str. 155) von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 bis 14.00 Uhr gestellt

werden.



Für Fahrgäste, die jünger als 65 Jahre sind, bietet NAHBUS weiterhin das reguläre

Deutschlandticket für 49 Euro als Handy-Ticket in der eigenen „Nahbus Tickets“ App an. Die

App kann im App Store (für Apple Nutzer) bzw. im Google Playstore (für Android-Nutzer)

kostenfrei heruntergeladen werden.

Dieser Text wurde erstellt von: