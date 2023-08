Das vierte Konzert im diesjährigen Orgelsommer an der St. Paulskirche Schwerin gestaltet Paulskantor Christian Domke. In den Kompositionen, unter anderem von Bach, Ligeti, Duruflé und Widor, dient dabei der Bezug zum Wasser als Leitfaden. Das Konzert am Sonntag, 13. August, beginnt mit einer Werkeinführung um 17 Uhr und endet mit dem Nachklang bei Wein und Salzgebäck. Der Eintritt ist frei – eine Spende wird erbeten.

Orgelkonzert im Orgelsommer Schwerin, 13.08.2023 (17:00)

Ev.-Luth. Friedenskirchengemeinde Schwerin

