Friedhelm Forbriger (SV Dalum) erhielt die goldene NFV-Ehrennadel und eine Urkunde, eine seltene Würdigung für erfolgreiche Verbandsarbeit. Dem Spielausschuss-Vorsitzenden im Bezirk, Stefan Brinker (SV Sparta Werlte), ist die NFV-Ehrennadel in Silber und eine Urkunde überreicht worden.

Friedhelm Forbriger ist bereits seit 1985 - somit 38 Jahre - ehrenamtlich für den NFV tätig. Das Besondere dabei ist, dass er sowohl auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene als Beauftragter für Schulfußball arbeitet. In all seinen Funktionen zeichnet er sich nicht nur durch seinen unermüdlichen Fleiß, sondern durch verantwortungsvolles, selbstständiges, sehr zuverlässiges und innovatives Verhalten aus.

Die Organisation der in sehr großem Rahmen stattfindenden Fußballturniere für alle

Schulformen als auch die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften fällt im Emsland und darüber hinaus in seinen Zuständigkeitsbereich. Auf Kreisebene ist es ihm ein weiteres besonderes Anliegen, möglichst vielen Schülerinnen und Schülern die Ausbildung zum Junior-Coach zu ermöglichen. So hat er in beiden Kreisen (Emsland und Grafschaft Bentheim), in denen er tätig ist, seit Bestehen dieses Ausbildungsganges des NFV unglaublich viele Kurse organisiert und damit viele Hunderte von Jugendlichen zum Junior-Coach ausbilden lassen. Von der Anzahl der durchgeführten JC-Lehrgänge und den damit verbundenen Absolventen könnte man ihn als Deutschlands Nr. 1 bezeichnen. Von den Referenten wird er wegen seiner umsichtigen und

guten Organisation der Lehrgänge besonders geschätzt.

Seit einigen Jahren hat Friedhelm Forbriger an einigen Berufsbildenden Schulen im Bereich der Erzieher*innen-Ausbildung sogar Fußball als einen Bestandteil der Ausbildung implementieren lassen. Einen regelmäßigen Austausch mit dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung in Osnabrück pflegt er dabei selbstverständlich. Daneben hat er sich zum Demokratietrainer ausbilden lassen und zudem mehrere Lehrgänge zum NFV-Soccer-Refugee-Coach organisiert.

Auf Bezirksebene versucht er, die in seinen Kreisen gemachten Erfahrungen aus den

verschiedenen Projekten an die anderen Kreisbeauftragten für Schulfußball heranzutragen. „Nebenher“ gehört die sehr arbeitsaufwändige Betreuung und Neuaufstellung der Homepages (2022/23) der beiden Kreise Emsland und Grafschaft sowie des Bezirks Weser-Ems zu seinem Arbeitsgebiet. Das führt dazu, dass diese Homepages sowohl von der Aufmachung als auch von der Aktualität her ihresgleichen suchen.

Auf Verbandsebene wird Forbriger u.a. wegen seiner aktiven und innovativen Art in der

Kommission Schulfußball, aber auch in der Weiterentwicklung der Junior-Coach-Ausbildung sehr geschätzt. Als Beisitzer in der Kommission Vielfalt und Teilhabe war er federführend bei der Planung und Umsetzung der Kampagne „Soziale Integration“ tätig.

Stefan Brinker ist seit 2004 für den NFV ehrenamtlich tätig. Zunächst im Kreis Emsland als Beisitzer im Kreissportgericht, als Schiedsrichteransetzer und von 2009 bis 2014 als

Vorsitzender im Kreisspielausschuss. Seit 2014 ist er im Bezirk Weser-Ems Vorsitzender des Spielausschusses.

„Somit ist Stefan Brinker ein wichtiges Bindeglied zwischen den Fußballverbänden Emsland und Weser-Ems“, erklärte Heinz-Gerd Evers, Vorsitzender des NFV Kreis Emsland. „Ohne Menschen wie Stefan Brinker und Friedhelm Forbriger würde der Fußball nicht funktionieren.“

Brinker ist immer ein zuverlässiger Ansprechpartner für die Vereine. Vor seiner ehrenamtlichen Tätigkeit beim Verband war er seit 1985 als Jugendbetreuer in seinem Heimatverein Sparta Werlte aktiv. Von 1985 bis 2011 sah man Brinker auf vielen Sportplätzen als aktiven Schiedsrichter.

Heinz-Gerd Evers, Vorsitzender des NFV Kreis Emsland, zeigt sich hocherfreut: „Heute wurden Fußballfunktionäre geehrt, die diese Würdigung durch ihren unermüdlichen Einsatz für den emsländischen Fußball und darüber hinaus wahrlich verdient haben.“

Dieser Text wurde erstellt von:

Karl-Heinz Hasken, NFV Kreis Emsland