Spikeball ist ein Sportspiel, welches drinnen und draußen gespielt werden kann. Bei Spikeball geht es darum, einen Ball mit der Hand möglichst so auf ein auf dem Boden stehendes Trampolin zu schlagen, dass der Gegner nicht mehr an den Ball rankommt.



Spikeball ist vielseitig einsetzbar, schnell aufgebaut und macht vor allem viel Spaß. „Genau darum soll es in dieser Fortbildung gehen, den Spaß an dieser neuen Trendsportart zu



vermitteln und verschiedene Spielformen und das Regelwerk kennenzulernen“, so Referent Lukas Robben.

Die Anmeldung ist über das Bildungsportal unter www.ksb-emsland.de möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Insgesamt werden 8 Lerneinheiten anerkannt. Weitere Informationen erteile die Sportschule Emsland unter 05952-940103

09.09.2023 (09:00) bis 09.09.2023 (16:00) Kreissportbund Emsland