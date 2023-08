Am 29. und 30. Juli 2023 fanden in Waiblingen die Deutschen Meisterschaften im Rasenkraftsport der Schüler/innen, der weiblichen und männlichen Jugend sowie der Junioren/innen statt. Bei wechselhaftem Wetter traten die Athleten der TSG Dissen den Wettkampf hochmotiviert an.

Am Samstag startete die männliche Jugend B, hier wurde Jan Erik Warnek in der Klasse bis 62 kg Deutscher Vizemeister im Dreikampf (ihm fehlten lediglich 7 Punkte zur Goldmedaille) zudem wurde er Deutscher Vizemeister im Steinstoßen (er erreichte eine Weite von 8,67m mit dem 7,5 kg Stein) und Deutscher Vizemeister im Gewichtwurf mit einer Weite von 17,50m.

In der Klasse bis 72 kg startete Finn Henrik Bosien, er holte sich die Bronzemedaille im Steinstoßen mit einer Weite von 8,53m und belegte in der Gesamtwertung Platz 5 in seiner Klasse.

Danach war die weibliche Jugend B am Start. Lana Hohenstein wurde in der Klasse bis 55kg Deutsche Vizemeisterin im Steinstoßen, sie stieß den 5kg Stein auf eine Weite von 7,98m. Im Gewichtwerfen erreichte sie den Bronzerang, ebenso wurde sie Dritte im Dreikampf.

Den Abschluss des Tages bildeten die Junioren/innen. Hier startete Finja Schröder in der Klasse bis 58 kg, sie wurde mit persönlicher Bestleistung dreimalige Deutsche Vizemeisterin im Steinstoßen, Gewichtwerfen und im Dreikampf.

Bei den Junioren ging Daniel Kruse für die TSG Dissen an den Start. Er wurde dreimaliger Deutscher Meister im Steinstoßen, im Gewichtwurf und im Dreikampf, in der Klasse bis 68 kg.

Somit endete der erste Tag sehr erfolgreich, alle startenden Teilnehmer waren auf dem Treppchen, eine sehr gute Bilanz, wie die Trainer Daniel Schwarte, Michaela van Berkum Bewarder und Stephanie Bewarder resümierten.

Am Sonntag starteten die Schüler der TSG Dissen in den Wettkampftag. In der Gewichtsklasse bis 52 kg startete Philip Gersmann, er belegte bei seiner ersten Deutschen Meisterschaften den guten 5. Rang im Dreikampf.

Neo Hohenstein ging in der Klasse bis 65 kg an den Start. Mit persönlicher Bestleistung in allen drei Disziplinen erreichte er im Dreikampf einen hervorragenden 5. Platz. Mit einer Weite von 12,12m ( der Stein wiegt bei den Schülern 5kg) im Steinstoßen krönte er seine Leistung mit dem Deutschen Vizemeistertitel.

Magnus Schlingmann bestritt seinen Wettkampf in der Klasse plus 65 kg. Er wurde mit einer Steinstoßweite von 13,57 m Deutscher Meister, die ersten drei im Steinstoßen trennten winzige 13 cm. Zudem freute er sich über den Deutschen Vizemeistertitel im Gewichtwurf mit einer Weite von 24,27m.

Im Dreikampf erreichte er mit persönlicher Bestleistung von 2.776 Punkten den hervorragenden Bronzerang, ihm fehlten lediglich 90 Punkte zum Gesamtsieg.

Die Schüler-Mannschaft der TSG Dissen wurde mit Philip Gersmann, Neo Hohenstein und Magnus Schlingmann Deutscher Vizemeister hinter dem TV Langenbrand.

Nach den Schülern gingen die männlichen Jugendlichen A an den Start. Jan Erik Warnek startete in der Klasse bis 65 kg und sicherte sich hier dreimal den Deutschen Vizemeistertitel. Die Geräte in der A Jugend sind schwerer als in der B Jugend, hier wiegt der Stein 10 kg, das Gewicht 10 kg und der Hammer 6 kg.

Finn Henrik Bosien startete in der Klasse bis 75 kg er verfehlte das Treppchen knapp und wurde Vierter. Zum Schluss starteten noch Finja Schröder und Lana Hohenstein in der Klasse der weiblichen Jugend A bis 58 kg.

Finja wude hierbei Deutsche Meisterin im Gewichtwurf mit einer Weite von 18,06m (die Zweitplazierte lag lediglich 2 cm hinter Finja) und verbesserte ihre Dreikampfpunktzahl auf 1.813 Punkte, was ihr den Deutschen Vizemeistertitel sicherte. Ebenso wurde Sie Deutsche Vizemeisterin im Steinstoßen.

Lana Hohenstein sicherte sich im Dreikampf, im Gewichtwurf und Steinstoßen in der gleichen Klasse den Bronzerang. Platz 3 belegten die beiden Mädels mit der Mannschaft.

Im Bundes -Ländervergleichskampf starteten die Dissener für das Land Niedersachsen und belegten sowohl bei der männlichen als auch bei der weiblichen Jugend A den Dritten Rang. Ein rundum gelungenes Wochenende, gekrönt durch die Deutschen Meistertitel von Finja Schröder, Magnus Schlingmann und Daniel Kruse.

Dieser Text wurde erstellt von:

Stephanie Bewarder