Mit der symbolischen Schlüsselübergabe an Leiter Tim Wesselmann hat Bürgermeisterin Jutta Dettmann heute Nachmittag das neuerbaute Jugendzentrum B ZEHN in Melle-Mitte offiziell eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. Zuvor hatten Pastor Michael Wehrmeyer (katholische Kirchengemeinde), Pastorin Sigrid ten Thoren (evangelisch-lutherische Kirchengemeinde) und die Theologin Sümeyra Kilic (muslimische Gemeinde) die neuesten Anforderungen entsprechende Einrichtung und die darin ein- und ausgehenden Menschen gesegnet.

Der offiziellen Schlüsselübergabe war eine Feierstunde vorausgegangen.

„Aller guten Dinge sind 3 oder 3+“, meinte Bürgermeisterin Jutta Dettmann. Sie bezog sich damit auf die Tatsache, dass im Jahre 1993 unweit des heutigen Standortes mit dem „Pillefit“ die erste Einrichtung in Melle-Mitte für offene Jugendarbeit geschaffen wurde. Zehn Jahre später sei unweit davon – in einer ehemaligen Halle der Firma Schlattmann – das Jugend- und Kulturzentrum „Altes Stahlwerk“ entstanden. Und heute – zwanzig Jahre später – sind wir mit dem B ZEHN an den Ort zurückgekehrt, wo alles begonnen hat“, berichtete die Bürgermeisterin. Sie dankte allen, dafür gesorgt hatten, dass das neue Jugendkulturzentrum im Quartier „Neue Mitte Nord“ entstehen konnte – von Politik und Verwaltung über Planern und Handwerkern bis hin zu Förderern und nicht zuletzt dem Team des B ZEHN, das das gesamte Projekt vom Anfang bis zum glücklichen Ende begleitete.

„Ich war total überwältigt, als ich diese Einrichtung vor etwa 15 Minuten das erste Mal betrat. Das Ganze ist einfach toll geworden“, fand der stellvertretende Landrat Michael Lührmann anerkennende Worte. Er appellierte an die Verantwortlichen, die Einrichtung kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dann werde dem Jugendkulturzentrum B ZEHN eine positive Zukunft beschieden sein.

Im weiteren Verlauf der Feierstunde, die vom Ersten Stadtrat Andreas Dreier moderiert wurde, entbot auch der Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Sport und ehrenamtliches Engagement, Uwe Hinze, ein Grußwort. Der Satz „Jugend ist unsere Zukunft“ sei eine Plattitüde, die nach wie vor gern verwendet werde. Sie treffe allerdings mit ihrer Aussage den Kern – und ergänzend fügte der Redner hinzu: „Das neue Jugendkulturzentrum ist ein Ort, an dem Zukunft gestaltet wird. In diesem Sinne wünsche ich dem B ZEHN alles Gute.

In die Rednerschar reihte sich auch die Vorsitzende des Fördervereins, Beate Wilken an. Sie rief in Erinnerung, dass ihr Verein in der Vergangenheit nicht unerhebliche Finanzmittel eingeworben habe, um die Arbeit des Jugendkulturzentrums zu unterstützen. „Wir werden auch in Zukunft an dieses Engagement anknüpfen und weiterhin Fördermittel generieren“, betonte sie, um im Anschluss den wichtigen Hinweis zu geben: „In unserem Förderverein sind weitere Mitglieder herzlich willkommen.“

In einer Talkrunde – moderiert von der Leiterin des Amtes für Familie, Bildung und Sport, Mareike Mons, – widmeten sich Andreas Dreier, Marita Feller, Tanja Werges, Tim Wesselmann, Despina Keissoglou und Judith Bruning der Fragestellung, wie das neue Jugendkulturzentrum entstand und wofür es steht.

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von der Band des Gymnasiums Melle „Various“, der auch zwei Schülerinnen aus der Ukraine angehören. Die jungen Musikerinnen und Musiker heizten den Anwesenden – trotz der sommerlichen Temperaturen – im übertragenen Sinne mächtig ein – und ernteten für ihre Darbietungen viel Beifall.