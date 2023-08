Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Am 27. August., 10. September und 24. September bietet der TV Gehrde jeweils um 10.30 Uhr sowie am Mittwoch, 30. August, um 19.15 Uhr neue Sportabzeichen-Termine an.

Alle Sportbegeisterten sind eingeladen zum Abnahmetermin auf den Sportplatz zu kommen. Am 10. September kann um 11.30 Uhr der Sprint über 200 m Radfahren durchgeführt werden.



Sportabzeichen-Abnahme: 27. August 2023, 10.30 bis 12 Uhr

Dieser Text wurde erstellt von:

Bettina Sievers-Over Behrens

TV Gehrde