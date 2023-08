Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Wie bereits in den letzten Jahren, wurde für das Skoda Autohaus Renzenbrink im Skoda-Veloteam gestartet. Komplett gesperrte Straßen sorgten dabei nicht nur für größtmögliche Sicherheit, sondern trugen auch zu einem einzigartigen Fahrgenuss bei.

Die Strecke der Cyclassics 100 führte in diesem Jahr in Richtung Halstenbek und Quickborn mit dem nördlichsten Punkt in Barmstedt, bevor es wieder zurück in Richtung Pinneberg über Wedel und Holm nach Hamburg ging. Zurück auf Hamburger Stadtgebiet wartet mit dem Kösterberg die letzte knackige Herausforderung. Dann noch schnell über die Reeperbahn in Richtung Zieleinfahrt auf der Mönckebergstraße.

Alle Radsportler vom TuS Engter sind ohne Sturz und Defekt ins Ziel gefahren und haben den Mittag im VIP-Bereich von Skoda am Jungfernstieg ausklingen lassen.

Dieser Text wurde erstellt von:

Frank Möller

TuS Engter - Radsportabteilung