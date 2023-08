Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

So hat man sich, das sind der Mädchenausschuss, der Jugendausschuss und der Schulfußballausschuss im NFV-Kreis Emsland, für dieses Jahr noch zwei besondere Events für Mädchen im Alter von 6 bis 17 Jahren einfallen lassen, die sicherlich auch für Ihre Tochter sehr interessant sein werden.



So wollen wir zunächst noch an zwei Standorten (Haselünne und Herzlake) jeweils Veranstaltungen unter dem Titel „Neue Spielformen im Kinderfußball“ anbieten und erhoffen uns dadurch, dass jedes interessierte Mädchen im Emsland an einer solchen Maßnahme teilnehmen kann. Und hier kommt es nicht darauf an, bereits Mitglied in einem Fußballverein zu sein, ja nicht einmal darauf, gut Fußball spielen zu können. Jedes interessierte Mädchen darf mitmachen.



Am 24. September 2023 in Haselünne/Polle und am 13. Oktober 2023 in Herzlake jeweils ab 14 Uhr wollen wir nun innerhalb unserer Veranstaltungsreihe einmal ein reines Mädchen-Fußball-Event, den „Tag des Mädchenfußballs“, durchführen, da wir hierfür noch ein gewisses Potenzial an interessierten Mädchen vermuten, denen wir auf ihrem Weg zum Fußball helfen möchten.



Weitere Termine und Orte für unsere Veranstaltungen für Kinder können Sie jederzeit unserer Webseite unter www.nfv-emsland.de entnehmen.



Wir freuen uns auf möglichst viele begeisterte Kinder bei unseren Mädchen-Fußball-Events.

Dieser Text wurde erstellt von:

Friedhelm Forbriger

Kreisfußballverband Emsland