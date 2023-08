Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Kinder im Alter zwischen 5 und 14 Jahren haben beim Tag der offenen Tür auch die Möglichkeit, ein Sportabzeichen abzulegen. Bei der sogenannten Judo-Safari dürfen die Teilnehmer ihre Fähigkeiten in den drei Disziplinen Leichtathletik, Kreativität und Judo unter Beweis stellen. Alle Disziplinen werden dabei altersgerecht gestaltet und können von Judoka und Nichtjudoka absolviert werden. Das Judo-Hobby ist also keine Voraussetzung für die Teilnahme.



Die Veranstaltung ist kostenlos. Auch eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessenten können am 10. September einfach zwischen 12 und 17 Uhr in die Trainingshalle von BW Hollage, Bergstraße 18 in 49134 Wallenhorst, kommen. Kinder, die an der Judo-Safari teilnehmen wollen, sollten Sportzeug und Hallenschuhe mitbringen. Blau-Weiss Hollage freut sich auf euch!

Dieser Text wurde erstellt von:

Tim Trappe

