Die Stadt Melle unterstützt die Feuerwehr in der Ukraine mit einem weiteren ausgemusterten, aber trotzdem voll funktionsfähigen Feuerwehrfahrzeug. Nachdem die Kommune dem vom russischen Angriffskrieg betroffenen Land bereits im April 2022 einen außer Dienst gestellten Rüstwagen und ein ehemaliges Löschgruppenfahrzeug der Ortsfeuerwehr Melle-Mitte sowie einen ausgemusterten Mannschaftstransportwagen der Ortsfeuerwehr Wellingholzhausen zur Verfügung gestellt hatte, übergab Bürgermeisterin Jutta Dettmann am Montagnachmittag das frühere Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 der Ortsfeuerwehr Gesmold an Dr. Robert Schönberg und Konrad Schönberg vom Verein Ukraine-Hilfe Osnabrück-Krakau-Ternopil e.V., der das aus dem Jahr 1993 stammende Fahrzeug in den kommenden Tagen in die Ukraine überführen wird.

Fahrzeugübergabe durch Bürgermeisterin Jutta Dettmann (Sechste von rechts) an Dr. Robert Schönberg (Achter von rechts) und Konrad Schönberg (Siebenter von rechts) im Beisein von Matthias Hartmann, Bernd Gieshoidt, Dirk Niederwestberg, Gerrit Kruse, Sebastian Deutscher, Andreas Hafer, Alfred Reehuis, Hauke Dammann und Edith Kaase mit Enkelsohn Hennes.

© Stadt Melle

„Mit dem Bereitstellen des Tanklöschfahrzeugs zeigen die Freiwillige Feuerwehr Melle und die Stadt Melle einen großen Kameradschaftsgeist mit der Feuerwehr in der Ukraine, die zurzeit auf solche Sachspenden angewiesen ist“, machte Dr. Schönberg deutlich. „Ich bin froh, dass so das Fahrzeug weiterhin seinen Zweck erfüllen kann, wozu es gebaut wurde: Menschen zu retten“. Gemeinsam mit seinem Sohn Robert und einem weiteren Vereinsmitglied wird sich Dr. Schönberg am Dienstag auf den Weg in das Kriegsgebiet begeben wird. Die drei Männer werden dann insgesamt drei Feuerwehrfahrzeuge in das vom Krieg gebeutelte Land überführen: Neben dem ehemaligen Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Gesmold einen außer Dienst gestellten Mannschaftstransportwagen der Feuerwehren Tostedt und Rosengarten. „Wo genau die Fahrzeuge stationiert werden, werden wir aus Sicherheitsgründen erst nach dem Ende unserer Reise bekanntgeben“, so Dr. Schönberg.



„Wir haben die Entscheidung sehr schnell getroffen, weil mit dem Tanklöschfahrzeug vor Ort in der Ukraine effiziente Hilfe geleistet werden kann – sei es bei Löscheinsätzen oder bei technischen Hilfeleistungen, um Leib und Leben von Menschen zu retten“, sagte Jutta Dettmann. Damit unterstrich die Bürgermeisterin die vorherigen Ausführungen von Dr. Schönberg über die Situation im Kriegsgebiet. Sie wünschte einen guten und sicheren Transfer des TLF in die Ukraine und schloss an: „Kommen Sie drei alle gesund zurück nach Hause.“



Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Ausschusses für Feuerwehr und Ordnung, Alfred Reehuis. Er stellte heraus, dass die Entscheidung zur Bereitstellung des Tanklöschfahrzeugs für die Ukraine einvernehmlich über alle Parteigrenzen hinweg getroffen worden sei.



An der Übergabe nahmen außer der Bürgermeisterin und dem Ausschussvorsitzenden auch die Ausschussmitglieder Hauke Dammann, Bernd Gieshoidt und Edith Kaase, die stellvertretenden Stadtbrandmeister Sebastian Deutscher und Dirk Niederwestberg, der Ortsbrandmeister von Melle-Mitte, Gerrit Kruse, der stellvertretende Ortsbrandmeister von Gesmold, Matthias Hartmann, und der Ansprechpartner für Feuerwehrangelegenheiten im Ordnungsamt der Stadt Melle, Andreas Hafer, teil.