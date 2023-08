Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Mit vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage ist man völlig zu Recht Klassenprimus. Am letzten Spieltag kam der Tabellenerste aus Hunteburg auf die Tennisanlage am Wiederhall. Ein Unentschieden an diesem Spieltag hätte nicht gereicht – also wurde von Anfang an auf Sieg gespielt.

Nachdem wir durch Gerhard Kraft (TC Bramsche) mit 1:0 in Führung gingen, musste sich leider Peter Kindermann (TC Bramsche) im dritten und endscheidenden Satz mit 9:11 geschlagen geben. Doch Artur Bülow (SV Hesepe/Sögeln) konnte sein Match gewinnen und damit ging man erneut mit 2:1 in Führung.

Alles schaute nun auf die Partie von Heiko Brell (SV Hesepe/Sögeln). Ein Sieg im Einzel – das wäre die halbe Miete zur Meisterschaft. Doch es kam anders. Nachdem er den ersten Satz knapp (6:7) verloren geben musste, dominierte und gewann Heiko schließlich den zweiten Satz mit 6:2. Völlig überraschend wurde der dritte Satz verloren und Hunteburg glich damit zum 2:2 aus.

Nun starteten die Doppel. Erneut mussten Heiko Brell und Peter Kindermann ran und bekamen es mit neuen Kräften des SV Hunteburg zu tun. Auch Arthur Bülow schonte sich nicht und mit Günter Vierke hatte er eine frische Kraft zur Seite. Nachdem der erste Satz bei Artur und Günter umkämpft aber verloren wurde, schwanden bei dem Hunteburger Doppel die Kräfte. So wurde das Doppel gewonnen und der TC Bramsche führte wieder mit 3:2.

Alle Augen richteten sich nun auf das Doppel von Heiko Brell und Peter Kindermann. Beide hatten schon ein schweres Einzel hinter sich und die frischen Kräfte des Hunteburger SV machten es Ihnen nicht einfacher. Doch mit ihrem ganzen Können, ihrer Ruhe und Routine gewannen auch sie das zweite Doppel. 4:2 Sieg – Meister – Aufstieg.

Die Freude war riesig. Anschließend wurde mit dem Gegner bei kalten Getränken und warmen Essen die Saison abgeschlossen. Für unsere Herren als Meister der Regionsliga Herren 60.

Außerdem gehören zu dieser Spielgemeinschaft vom SV Hesepe/Sögeln neben Artur Bülow und Heiko Brell auch Helmut Steinbrink, Heino Pöppelmann und Kurt Piete.

Dieser Text wurde erstellt von:

Ansgar Hausfeld

SV Hesepe/Sögeln