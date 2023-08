Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Eingeladen waren Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren, die frei nach dem Motto „Spielen, toben, ausprobieren“ einen spannenden und erlebnisreichen Tag in Sögel erlebten. Auf dem Kunstrasenplatz in Sögel wurde auf Kleinfeldern Fußball und Hockey gespielt, in der angrenzenden Großraumsporthalle durften sich die begeisterten Kinder auf große Action freuen.

Beim aktiven Lauf- und Wurfspiel „Takeshis Castle“ und beim klassischen „Brennball“ waren Schnelligkeit und Geschick gefragt. Zudem konnten sich die Kinder an der Kletterwand, auf einer Hüpfburg und auf einem Bungee Run austoben und den letzten Ferientag in vollen Zügen genießen.

Das abwechslungsreiche Programm wurde vom Kreissportbund Emsland, der Jugend Initiative Emsland Sport und der Sportjugend Emsland organisiert. Mit Hilfe von Teilnehmenden an einem Kurs von angehenden Übungsleiterinnen und Übungsleitern konnte der Kinder- und Jugendsporttag durchgeführt werden. Das KSB Referenten- und Bildungsteam um Willi Fenslage und Kerstin Kossen zeigte sich zufrieden und bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern für einen reibungslosen Ablauf und einen tollen aktiven Tag für die Kinder.

Dieser Text wurde erstellt von:

Patrick Vehring

Kreissportbund Emsland