Noch ist die Teilnahme aber etwas surreal für die 17-jährige Brandstrup, die sich zurzeit in Schwerin auf das Turnier vorbereitet. Ganz neu war das Nominierungsprozedere für Gesa nicht, durfte sie bereits im letzten Jahr mit zur Europameisterschaft reisen. Dennoch waren die Aufregung, Anspannung und Ungewissheit sehr groß, da die Qualität der drei Zuspielerinnen beim Vorbereitungsehrgang in Schwerin sehr hoch und alle drei eng beieinander lagen.

Seit letzter Woche Samstag wurde somit unter den Augen des Bundestrainers Manuel Hartmann und seinem Stuff viel geackert, geschwitzt und weiterentwickelt. Die erlösende Nachricht, dass sie – zusammen mit einer weiteren Zuspielerin – zum Kader gehören wird erfreut Gesa einerseits, lässt sie aber auch wissen, dass die Arbeit nun erst so richtig anfängt. „Ich freue mich sehr über die Nominierung. Meine Einheiten waren hart und wechselhaft. Manchmal funktionierte recht wenig, aber dann auch wieder total viel und ich kam in einen guten Flow, so dass ich immer wieder über mich hinausgewachsen bin in den letzten Wochen“, so die gebürtige Emsländerin, die aus der Jugendabteilung des SC Spelle-

Venhaus stammt und den Weg zum Bundesstützpunkt Berlin vor 2 Jahren beschritten hat.

Und weiter: „Ich finde es schön, dass hier alle so gut miteinander klarkommen und, dass es mit dem Zusammenspiel immer besser funktioniert. Ich freue mich nun auf die anstehenden Turniere und die WM mit diesem tollen Team. Mein Ziel ist es nicht nur, so viele Eindrücke und Erfahrungen wie möglich mitzunehmen wie bereits bei der EM und dem Erreichen der Bronzemedaille schon. Mit der Natio möchte ich so viele Spiele wie möglich gewinnen und so gut abschneiden, wie es geht. Und ich selbst arbeite weiter intensiv daran, so viele Spielanteile wie nur möglich zu erhalten. Heute muss ich mir aber erstmal noch ein bisschen darüber klar werden, wie real das eigentlich ist und kein Traum!“

Gestartet war der Lehrgang mit 18 Spielerinnen am Bundesstützpunkt Schwerin. Nun reisen 14 Spielerinnen am morgigen Sonntag weiter zum WEVZA-Turnier nach Spanien, bevor dann der endgültige 12er Kader die Vorbereitung in Heidelberg bis zur Abreise nach Kroatien fortsetzt. Dort trifft man auf die Gastgeberinnen aus Kroatien, die Türkei, die Dominikanische Republik, Puerto Rico und Nigeria. Alle Daumen hierzu sind gedrückt!

Dieser Text wurde erstellt von:

Stefan Jäger