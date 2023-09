Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Ausrichter der DFSL 2023 war am Samstag, 2. September, der SV Eintracht Schepsdorf. Dort wurde die DFSL 2001 gegründet und seitdem, mit Ausnahme der Corona-Jahre 2020 und 2021, jährlich ausgetragen. Jetzt kehrte die DFSL an ihre Gründungsstätte zurück.



Leider nahmen jetzt nur vier Mannschaften an der 21. Auflage des Turniers teil. Der SC Baccum hatte mangels Spielerinnen seine Teilnahme einen Tag vor der DFSL abgesagt. So spielten die SG Brögbern/Bawinkel/Clusorth-Bramhar, die SG Holthausen-Biene/Altenlingen, der SV Olympia Laxten und die SG Darme/Schepsdorf um die Krone des Lingener Damenfußballs.



Im Modus Jeder gegen Jeden bestritten die Spielerinnen den ersten Abschnitt der DFSL. Laxten setzte sich dabei mit jeweils 3:0 gegen Brögbern/Bawinkel/Clusorth-Bramhar und Holthausen-Biene/Altenlingen durch. Gegen die SG Darme Schepsdorf gab es jedoch eine deutliche 1:6-Niederlage.



Knapper endeten die anderen Partien. Holthausen-Biene/Altenlingen unterlag gegen Darme/Schepsdorf und Brögbern/Bawinkel/Clusorth-Bramhar jeweils mit 1:2. Die SG Darme/Schepsdorf musste sich Brögbern/Bawinkel/Clusorth-Bramhar mit 2:3 geschlagen geben.



Mit diesen Ergebnissen waren die Spielerinnen aus Darme/Schepsdorf klarer Gruppenerster. Laxten wurde aufgrund eines einzigen Tores mehr Zweiter vor Brögbern/Bawinkel/Clusorth-Bramhar. Vereinbart war ein Endspiel, in dem der Gruppenerste und -zweite gegeneinander antreten.



Diese Partie zwischen Laxten und Darme Schepsdorf hatte es in sich. Zwar erzielten die Titelverteidigerinnen der SG Darme/Schepsdorf früh den Führungstreffer. Danach vergaben sie aber mehrere hochkarätige Torchancen, mit denen sie das Finale schon vor der Halbzeit hätten entscheiden können.



Zu Beginn der zweiten Halbzeit drückte dann Laxten, erzielte den verdienten Ausgleich. Von ihrem 6:1-Erfolg gegen Laxten in der Gruppenphase waren die Gastgeberinnen der DFSL 2023 weit entfernt. Doch in der Schlussphase der Partie fanden die Spielerinnen der SG Darme/Schepsdorf wieder in die Spur und erzielten zwei weitere Treffer zum 3:1-Endspielsieg.



Die Spielerinnen aus Darme und Schepsdorf haben damit ihren achten DFSL-Titel errungen. Endspielgegner Laxten kann bei der DFSL 2024, sie wird laut Planungen am Samstag, 7. September 2024, in Brögbern stattfinden, mit bisher sechs Titeln wieder etwas aufschließen.

Dieser Text wurde erstellt von:

Wilfried Roggendorf

SV Eintracht Schepsdorf