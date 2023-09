Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Es gibt einige Änderungen im Kader des SV Bad Laer: Nach dem Abgang von vier Stammkräften, gibt es zwei Wiedereinsteiger nach einer Pause und eine neue Zuspielerin mit Katharina Gröne, die in Münster wohnt und zuletzt beim USC Münster aktiv war.

„Es ist ein großer Umbruch, den wir in dieser Saison zu stemmen haben. Aber der Nachwuchs stimmt mich zuversichtlich, dass wir unser Ziel Klassenerhalt stemmen können“, blickt Trainer Thomas Wilkens in eine Saison mit vielen neuen Teams in der 12-er Staffel der Dritten Liga West. Im Kader kehrt mit Franziska Hiltermann eine Spielerin mit viel Routine und Erfahrung zurück.

Julia Gahl (20 Jahre) kehrt nach zwei Jahren aus München und Italien zurück in den Südkreis von Osnabrück und agiert zusammen mit Franca von Zengen (17 Jahre) auf der Libera Position. Im Mittelblock haben Lara Nierwettberg (21 Jahre), Hannah Theis (21 Jahre) und Eva Hollmann (20 Jahre) bereits mindestens zwei Spieljahre in der Dritten Liga absolviert. Die drei Mittelblocker zeigen symbolisch den Weg, den der SV Bad Laer in der Dritten Liga geht: Nachwuchsspielerinnen, die ihren Weg von ganz unten im Kinderbereich bis zur I. Mannschaft gegangen sind. Zahlreiche Deutsche Meisterschaften im Jugendbereich haben das Tor zum Leistungsbereich geöffnet.

Franziska Stricker (22 Jahre) und Sarah Pelke (21 Jahre) über Außen waren zusammen mit Lara und Julia im Kader der C-Jugend, die zusammen im Jahr 2016 in Schwerte Deutsche Jugendmeisterinnen in der U16 wurden. Über Diagonal greift Mannschaftskapitän Vanessa Schowe (29 Jahre) an, die den guten Teamgeist und Zusammenhalt in der I. Damen lobt: „Wir werden kratzen und beißen, samstags werden wir bei den Heimspielen uns von Spiel zu Spiel steigern, die Zuschauer mitnehmen und zusammen 100 Prozent Leidenschaft leben.“

Nach dem ersten Heimspiel am Sonntag werden alle anderen Spiele am Samstagabend um 19.30 Uhr angepfiffen. Über Außen wird zudem die Jüngste im Kader agieren, die gerade erst 16 jährige Carlotta Rust hat eine überragende Beachsaison gespielt. Den Bundespokal U17 gewonnen und Bronze bei der U19 mit 15 Jahren ist grandios und zeigt das Talent der gebürtigen Paderbornerin, die ihre zweite Saison in Bad Laer spielt.

Thomas Wilkens hofft auf die Unterstützung der Zuschauer am ersten Spieltag: „Die Bremer gehen derzeit den gleichen Weg wie wir, ein Umbruch mit vielen jungen Spielerinnen aus dem Nachwuchs. Ich wäre happy, wenn beide Teams ihre Zielsetzung in dieser Saison erfolgreich gehen. Die Basketball Weltmeister aus Deutschland haben gezeigt: Als Einheit, als Team kann man gemeinsam Großes gestalten.“

Stefan Bertelsmann

SV Bad Laer

Stefan Bertelsmann

SV Bad Laer