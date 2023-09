Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Freude bei den emsländischen Schwimmern auf den Kreismeisterschaften unter freiem Himmel. Die Krone für die Topleistungen setzten sich Nicole Heidemann und Felix Berling vom TV Meppen auf. Beide imponierten mit über 650 Punkten für 50 m Brust und Siege in starken 32,76 und 28,74 Sekunden. Damit Rang eins und zwei eine Topposition in der noch jungen und eher „vorläufigen“ deutschen Bestenliste. Berling war Stütze der siegreichen 4 x 50 m Lagen-Mixed-Staffel zusammen mit Jos Rodekirchen, Nicole Heidemann und Sandra Geiger. Kreisrekord: 1:57,97 Minuten!

Nicht schlechter, mit ebenfalls vier offenen Titeln – zwei Einzel- und zwei Staffelerfolge – gab auch Hendrik Schmitz vom SV Sigiltra Sögel einen Einstand nach Maß in die neue Saison. Der frisch gebackene 22-jährige Dualstudent glänzte mit der zweitstärksten männlichen Leistung (50 m Schmetterling in 25,31 Sekunden = 634 Punkte/DSV-Platz 8), dem Sieg im Rückensprint in 27,87 Sekunden sowie seinem Beitrag zu den zwei Staffelrekorden über 4 x 50 m Freistil (1:40,65) und Lagen (1:51,12 Sek.).

Altmeister und Vereinskollege Jan Fährmann zeigte Jungtalent Fabio Berendes vom SV Concordia Emsbüren, der allerdings krankheitsbedingt Trainingsdefizit aufwies, wie man auch mit über 30 Jahren und trotz zeitweise gesundheitlicher Marlessen in der Spitze mithalten und eine Stütze des Teams sein kann. Einzelsieg über 100 m Lagen in 1:02,49 Minuten und ein immer noch „brauchbares“ Resultat im Brustsprint (noch DSV-Rang 9) vor Berendes, der offener Vizemeister über 50 m Rücken und 100 m Lagen wurde. Wegen berufsbedingter Abwesenheit von Marius Hollen war Marcel Knevel Bester des SV Haren, der mit zwei Bronzemedaillen über Schmetterling und Lagen glänzte.

Der perfekte Ausrichtender der Titelkämpfe, der Haselünner SV, stellte mit Sarah Deters hinter Heidemann die Nr. 2 der inoffiziellen Rangliste: Sieg über 50 m Schmetterling (30,59 Sek.), Vize über 100 m Lagen und drei „Bronze“ im Brustsprint sowie zwei Staffeln. Sofie Gügelmeyer hielt als schnellste Sprinterin über 50 m Freistil (28,88 Sek.) die Fahne der Wasserfreunde Dalum hoch. Zudem sicherte sich die 16-Jährige zwei dritte Plätze über zwei Bahnen Rücken und 100 m Lagen. Alina Wagner siegte im Rückensprint mit 33,34 Sek..

Gastschwimmerin und Buten-Emsländerin Sarah Dall aus Dalum, die für Kopfsprung Köln startet, war außer Konkurrenz bis auf das Brust- und Lagenschwimmen die absolute Dominatorin der eintägigen Wettkämpfe.

Das absolute Maximum von fünf Siegen schafften bei den 16-Jährigen Fabio Berendes, der 12-jährige Dalumer Jonas Gügelmeyer, im Jahrgang 2009 Frederik Kruth und 2006 Viktor Chaykov aus Papenburg sowie die 19-jährige Sophia Mört (Haren).

Medaillenbilanz: SV Haren und der TV Meppen mit je 26 Titeln vor den WF Völlen- Papenburg (22) und WF Dalum (19), dem Concordia Emsbüren (13) vor Sigiltra Sögel und Haselünner SV (12), der SG Freren (10) sowie dem SV Blau-Weiß Lingen (4) und SC Twist (1).

Dieser Text wurde erstellt von:

Klaus Hüsing

Kreisschwimmverband Emsland