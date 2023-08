Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Am Wochenende, 15. und 16.7.23, fand auf den Tennisanlagen des TC BW Papenburg und des TC BG

Aschendorf ein Tennisturnier um den Orange- und Green-Cup des Tennisverbandes Niedersachsen-

Bremen statt. Beim Orangecup konnten sich alle Juniorinnen und Junioren aus Niedersachsen der

Altersgruppe 2014 und jünger melden. Gespielt wurde auf einem Midcourtplatz.

Beim Greencup konnten sich Tennisspielerinnen und Tennisspieler der Altersklasse 2013 und jünger anmelden. Hier wurde auf dem Großfeld aber mit grünen Bällen gespielt. Bei dieser Turnierserie beginnt ein Spiel immer beim Stand von 2:2. Für das gesamte Turnier hatten sich 63 Teilnehmer angemeldet. Für die Ferienzeit war es eine tolle Teilnehmerzahl mit schönen und spannenden Tennisspielen auf den

Plätzen. Aus der Tennisregion Dollart-Ems-Vechte nahmen insgesamt Bei den Junioren U 10, Greencup, hatten wir 12 Teilnehmer. Gespielt wurde im Ko-System mit einer Nebenrunde.

Aus der Tennisregion Dollart-Ems-Vechte waren mit Elias Krone vom SC Spelle-Venhaus, Philipp Petrasevic, ebenfalls SC Spelle-Venhaus und Amias Willms vom Post SV Leer dabei. Alle drei vertraten auch die Region bei den Landesmeisterschaften der Jüngsten. Elias erreichte das Finale und verlor leider knapp nach einem 6:4 im ersten Satz, 4:6 im zweiten Satz erst im Matchtiebreak mit 6:10.

Endstand der Hauptrunde:

1. Platz: Moritz Mauer, Wardenburger TC

2. Platz: Elias Krone, SC Spelle-Venhaus

3. Plätze: Vinc Peters, TC Osede und Noah Literski, Braunschweiger MTV

Endstand der Nebenrunde:

1. Platz: Nies Valentin Klostermann, Tus Nahne

2. Platz: Benedikt Sezpanski, TC BW Delmenhorst

Bei den Juniorinnen U 10 hatten 16 Mädchen gemeldet. Mit dabei waren aus der Tennisregion DEV 3 Mädchen und zwar: Ella Schneegans vom TC Lingen BW an Position 4 gesetzt, Selma Rieke und Alexa Luise Klesse beide TV Sparta 87 Nordhorn. Auch diese drei vertraten die Region bei den Landesmeisterschaften der Jüngsten. Eske Garen vom TC BW Papenburg musste leider krankheitsbedingt absagen. Selma erreichte das Halbfinale, verlor das leider gegen die spätere Siegerin und erzielte somit einen 3. Platz.

Endstand der Hauptrunde:

1. Platz: Madeleine Plog, Osnabrücker TC

2. Platz: Luise Kruse, TC Melle

3. Plätze: Caterina Schreiber, VfL Westercelle und Selma Rieke, TV Sparta 87 Nordhorn

Endstand der Nebenrunde:

1. Platz: Elfie Fischer, Huder TV

2. Platz: Josephine Wenzel, TV Langförden

Bei den Junioren U 9 (Orange-Cup) lagen 19 Anmeldungen vor. Hier wurde in einem Ko-System im

32er Feld gespielt. Mit dabei waren 2 Akteure aus der Tennisregion, Bennet Krone vom SC Spelle-

Venhaus und Hannes Vredenborg vom Emder THC. Tom Stroeve vom TC BW Emlichheim musste

leider absagen.

Endstand der Hauptrunde:

1. Platz: Oskar Zimmermann, Hildesheimer TC RW

2. Platz: Justus Hunke, TV Stadtwerder

3. Plätze: Sami Faki und Mads Brinkmann, beide TC Dinklage

Endstand der Nebenrunde:

1. Platz: Caspar Möllmann, TC Dinklage

2. Platz: Samuel Köhler, Bremr TC

Bei den Juniorinnen U 9 starteten 16 Teilnehmerinnen. Aus der Tennisregion DEV waren Yana

Grigoryan vom TC GW Leer und Caroline Vaal vom TV Sparta 87 Nordhorn dabei.

Yana spielte nach der Niederlage in der Hauptrunde in der Nebenrunde weiter. Zunächst gewann sie

dort gegen Caroline und spielte sich ins Endspiel vor. Das verlor sie leider und erzielte den 2. Platz der

Nebenrunde.

Endstand der Hauptrunde:

1. Platz: Rica Biermann, DTV Hameln

2. Platz: Tina Nguyen, TC Fallersleben

3. Plätze: Mathilda Jürgens, TC Fallersleben und Paula Keroservic, Braunschweiger MTV

Endstand der Nebenrunde:

1. Platz: Viktoria Nikitina, TC Oesede

2. Platz: Yana Grigoryan, TC GW Leer

Wir haben bei diesem Turnier schöne, spannende und sehr enge Spiele gesehen. Die Kinder kamen

auf den Plätzen größtenteils alleine zurecht, ab und zu mussten die Schiedsrichter mit auf dem Platz.

Alle Ergebnisse findet man unter „mybigpoint“.

Einen herzlichen Dank gilt den Tennisvereinen BW Papenburg und BG Aschendorf, da sie die

Tennisanlagen zur Verfügung gestellt haben sowie der Oberschiedsrichterin, den Turnierleitern und

den Helfern im Umfeld.

Dieser Text wurde erstellt von:

Gerrit Geerds