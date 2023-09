Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Am 20. August 2023 wurden sie im Sand Nordwestdeutscher Meister U14 und verteidigten ihren letztjährigen Titel aus der U13. „Unser größter Wunsch ist es in den folgenden Jahren noch einmal zu einer Deutschen Meisterschaft in der Halle oder Beach zu fahren“, umschreiben Kim und Leni ihre Sehnsucht im Volleyball.

Souverän ohne Satzverlust ins Finale der U14 in Baden

Auf der Beachanlage in Achim-Baden spielen die Bad Laerer ihre Erfahrung, die sie in den höheren Altersklassen der U16 und U17 gesammelt haben, aus. In der Vorrunde gibt es zwei deutlich 2:0 Siege gegen Reusch/Neumann (TV Eiche Horn Bremen) mit 15:1 und 15:2, gegen die Mädels Marie Greta Kämper und Stina Mayland-Quellhorst vom VC Osnabrück gibt es ein 15:4 und 15:5. Das Viertelfinale gegen Bente Bremer & Emma Marie Diener aus Salzhemmendorf geht nach langen Ballwechseln an die Bad Laerer mit 15:6 und 15:9.

Vereinsduell im Halbfinale

Auch Evalotta Micheel und Mia Süßmuth vom SV Bad Kaer hatten mit drei 2:0 Siegen das Halbfinale erreicht und mit guter Technik überzeugt. In der Nachmittagshitze entwickelte sich ein Spiel auf hohem Niveau und Kim & Leni gewannen 15:8 und 15:10. Im kleinen Finale gewannen Evalotta und Mia gegen die Bremer Leni Böttjer und Antonia Huwald mit 2:1 Sätze. Mit nur einer Niederlage gegen das spätere Siegerteam holen die Bad Laerer Micheel/Süßmuth Bronze.

Spannendes Finale

Die beiden stärksten Teams Sophie Ahlden und Malia Deinhard (Bremen und Hagedorn/Wille) bestreiten das Finale. Den ersten Satz gewinnen die Bad Laerer mit 15:11, im zweiten Satz wird es hochdramatisch. Bei 14:13 haben Kim & Leni den ersten Matchball und der Ball tanzte bereits auf der Netzkante nach einer Abwehr von Leni und fiel auf Bad Laerer Seite herunter. Ausgleich 14:14 und mit zwei weiteren erfolgreichen Angriffen gewinnen die Bremer mit 16:14 den zweiten Satz. Vorteil auf Bremer Seite, ausgeglichen geht es in den Tiebreak und es heißt 5:5.

Danach jubelten immer wieder die Bad Laerer und Kim & Leni zeigten starke Aufschläge, Leni holte fast jeden kurzen Ball und Kim glänzte mit gutem Zuspiel. Am strahlten die Bad Laerer um die Wette: Mit 15:9 hatten sie das Quantum Energie, die schnelleren Füße und die filigrane Technik im Angriff auf ihrer Seite und jubelten über den Meistertitel.

Trainer Stefan Bertelsmann lobt den Fleiß der Siegerinnen und stellt ein Kompliment für die 13-jährigen Kim & Leni aus: „Mit ihrem Talent könnten beide sicherlich in vier bis fünf Jahren das Zeug für die I. Damen in Bad Laer haben. In der Halle als Nordwestdeutscher Vizemeister in der U14 und Meister der U15 sind die Mädels sehr trainingsfleißig und erfolgshungrig. Mit der Unterstützung der engagierten Eltern ist der Weg geebnet.“

Dieser Text wurde erstellt von:

Stefan Bertelsmann

SV Bad Laer