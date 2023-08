Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Ob der 3- und 4-Kampfsieger Sieger Micah Schade von der ausrichtenden LG Emstal-Dörpen in der Klasse M14 in einigen Jahren mal in die Bereiche eines 10-Kämpfers wie Leo Neugebauer oder Niklas Kaul vordringen kann, ist zwar noch fraglich – bei der deutlichen Verbesserung seines erst im Juni aufgestellten Emslandrekordes im 3-Kampf um fast 150 Pkt. auf jetzt 1.573 Punkte und der nur um 34 Punkte knapp verpassten Verbesserung des Vierkampfrekordes mir 2.141 Pkt. war er auf jeden Fall schon mal der überragende Starter der Veranstaltung.

Etliche andere Starter/innen wussten aber ebenfalls zu überzeugen. Das begann schon in den jüngeren Klassen der U8 und U10, die sich außerhalb der Meisterschaftswertung schon mal im Dreikampf ( 50m, Weitsprung, Ball) versuchten. Der wurde auch ab der U12 angeboten, als Meisterschaft zählte aber nur der Vierkampf, wozu dann auch der Hochsprung absolviert werden musste und in den älteren Klassen der Ballwurf durch Kugelstoßen ersetzt wird.

Während Micah Schade mit 12,65 Sek. (100m), 5,79m (Weitspr.), 10, 10m (Kugelstoßen) und 1,69m (Hochspr.) seinen Gegnern in allen Einzeldiszipinen überlegen war, war die Konkurrenz bei den Mädchen wesentlich ausgeglichener. So konnte sich Anna-Lena Renner im 3-Kampf der W14 mit gerade mal 2 Pkt. Vorsprung gegenüber Emma Kaltwasser (beide LG Papenburg-Aschendorf) durchsetzen, die wiederum revanchierte sich dann aber durch den deutlich besseren Hochsprung (1,52m) als klare Vierkampfsiegerin.

Noch knapper mit nur einem Punkt setzte sich um Vierkampf der W12 Antje Schmalfeld (SV Sp.Werlte) vor Lotta Santel ( SV Sig. Söegl) durch. Mit Doppelsiegen in der M15 sorgte ein Neuling für Aufsehen. Maximilian Hall vom SV Sigiltra Sögel lief mit 12,38 Sek. noch mal deutlich schneller als M. Schade und ließ auch im Weit,- und Hochspr. mit 5,24 m und 1,56 m sein Talent erkennen.

Im „Medaillenspiegel“ der Meisterschaftswettbewerbe setzte sich die LG Papenburg-Aschendorf mit 4 Gold, 5 Silber und 3 Bronzemedaillen denkbar knapp vor der LG Emstal-Dörpen (4/5/2), dem wieder erstarktem SV Sparta Werlte (3/4/2) und dem SV Sig. Sögel ( 1/1/0) durch.

Dieser Text wurde erstellt von:

Hermann Meyer