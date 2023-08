Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Dank finanzieller Unterstützung der Versicherungsbüros VGH Frank Kottmann und VGH Paul Füssmann gab es für Frauen des SV Kettenkamp einen neuen Trikotsatz. „Für unseren großen Kader fiel dieser auch logischerweise größer aus“, so Mannschaftsführerin Lea-Sophie Heiden und bedankte sich im Namen der Mannschaft bei Frank Kottmann und Paul Füssmann mit einem kleinen „großen“ Dankeschön.



Dieses beschränkte sich auch nicht nur auf den neuen Trikotsatz, sondern galt auch für die Regenjacken, die das Team schon vor einiger Zeit erhalten hat.



Im Namen des SV Kettenkamp können wir uns dem Dank nur anschließen. Die finanzielle Unterstützung von Sponsoren und Vereinsfreunden gibt uns Möglichkeiten, die wir als Verein sonst in der Form nicht hätten.



Bleibt nur noch, den Frauen eine starke Saison zu wünschen. Das Pokalspiel im Anschluss an den Fototermin ging leider mit 0:4 an die SG Hollenstede/Schwagstorf, aber das muss für die Saison ja nichts heißen...

Dieser Text wurde erstellt von:

Anita Lennartz

SV Kettenkamp www.sv-kettenkamp.de