Möglich gemacht wurde dieses, weil einer der beiden Trainer, Jona Meyer, über seinen Vater, der die Jugendherbergen in Meppen und Bad Bentheim leitet, Kontakt aufgenommen hatte mit dem Kreisverband Emsland im Jugendherbergswerk. So entwickelte sich gemeinsam die Idee, dass die Jungen mit ihren Trainingsanzügen in Zukunft „Werbung laufen“ für die Jugendherbergen allgemein, besonders aber für die Häuser in Lingen, Meppen und Bad Bentheim.

Gundula Zieschang (links), Vorsitzende im DJH-Kreisverband Emsland, sowie Friedhelm Forbriger, Geschäftsführer im DJH-Kreisverband Emsland (rechts), konnten im Beisein des Hausleiters Thorsten Meyer den glücklichen und stolzen Jungen das neue Outfit übergeben, verbunden mit dem Wunsch für eine erfolgreiche und fair verlaufende Saison.

Dieser Text wurde erstellt von:

Friedhelm Forbriger

Kreisfußballverband Grafschaft Bentheim