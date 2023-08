Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Seit dem Start des besonderen NFV-Projekts im Jahre 2012 sind in unseren Kreisen Emsland und Grafschaft Bentheim bereits über 600 Junior-Coaches ausgebildet worden, von denen inzwischen viele gute Arbeit in den Jugendabteilungen unserer Vereine leisten. Eine erhebliche Anzahl von ihnen hat sogar die Junior-Coach-Ausbildung genutzt und in weiteren Lehrgängen die DFB Fußball-C-Lizenz erworben. Auf diese Weise profitieren unsere Vereine sehr von den durchgeführten JC-Lehrgängen und gewinnen dadurch engagierte und motivierte junge Leute für ihre Jugendarbeit.



In den nächsten Monaten (Herbstferien oder Zeugnisferien Ende Januar oder dergleichen) würden wir gerne einen weiteren Junior-Coach-Lehrgang anbieten, wenn ein entsprechender Bedarf besteht. Dazu benötigen wir möglichst zeitnah die Information, in welchem Verein ein konkretes Interesse an einem JC-Lehrgang besteht und wie viele Jungen und Mädchen daran ggf. teilnehmen würden.



Sobald uns diese Informationen in ausreichender Zahl vorliegen, werden wir in die Planung einsteigen und Ort und Termin des nächsten Junior-Coach-Lehrgangs mitteilen.



Mitteilung über konkretes Interesse an einem neuen Junior-Coach-Lehrgang mit Angabe der Zahl der möglichen Teilnehmenden bitte zeitnah per Email an info@nfv-emsland.de oder friedhelm.forbriger@nfv-emsland.de.



Weitere Informationen über das NFV-Junior-Coach-Projekt unter www.junior-coach.de

Dieser Text wurde erstellt von:

Friedhelm Forbriger

Kreisfußballverband Emsland