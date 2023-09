Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung am 22.09.2023 um 19:00 Uhr im Schützenhaus (Schützenstraße 45, 49214 Bad Rothenfelde). An diesem Termin möchten wir unsere neue Satzung verabschieden. Bei Einwänden oder Verbesserungsvorschlägen können Sie diese gerne vorab an kontakt@heidland-strang.de senden.

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Bekanntgabe der Tagesordnung

3. Protokollverlesung der letzten Mitgliederversammlung

4. Mitteilungen des Präsidenten

5. Rückblick Schützenfest 2023

6. Satzungsänderung: Neue Satzung des Schützenvereins Heidland-Strang e.V.

7. Termine

8. Verschiedenes

Dieser Text wurde erstellt von:

Thorsten Dickes

Schützen-Verein Heidland-Strang e.V: