Marvin Möller wird die Dragons dieses Jahr als Doppellizenzspieler unterstützen. Er durchlief die Jugendabteilung der Artland Dragons und feierte Anfang 2020 sein Debüt in der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Bisher kam das Eigengewächs in 37 ProA-Partien für die Dragons zum Einsatz.

In dieser Saison wird Marvin die Drachen vor allem als Trainingsspieler unterstützen, der seine Spielzeit hauptsächlich in der Herrenmannschaft des QTSV in der 2. Regionalliga sammeln wird. Währenddessen wird sich Marvin auch weiterhin auf seine berufliche Zukunft konzentrieren.

„Mir haben die letzten vier Jahre sehr viel Spaß gemacht, aber ich lege meinen Fokus jetzt auf andere Dinge. Ich werde den Dragons aber weiterhin so viel helfen, wie ich kann“, äußerte sich das Eigengewächs zu seiner reduzierten Rolle.

Auch Dragons Headcoach Patrick Flomo äußerte sich zufrieden darüber, dass Möller weiterhin ein Teil der Dragons bleibt: „Marvin ist jemand, der immer mit vollem Einsatz vorangeht, egal ob er zwei oder zwanzig Minuten auf dem Feld steht. Auch wenn er nicht mehr so aktiv wie in den vergangenen Saisons sein wird, ist er ein wichtiger Baustein in unserem Projekt, auf den ich zuverlässig zählen kann.“

Mit der Verlängerung von Marvin Möller zählt der Kader der Dragons nun elf Mitglieder: Jannes Hundt, Thorben Döding, Mike Nwabuzor, Anthony Watkins, Marvin Möller, Joanic Grüttner Bacoul, Kilian Binapfl, Brandon Thomas, Jordan Ratton, Jake Forrester und Aaron Kayser.

