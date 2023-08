Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Sowohl Philipp Brinkers als auch seine Trainerin hatten die Qualifikationsnorm zwar im Hinterkopf, doch so recht dran geglaubt haben beide nicht. Bei einem Sportfest Anfang Juli im Harener Emsparkstadion passte dann aber alles und die Norm von 38,50 Sekunden über 300m wurden knapp unterboten.

Da bei U16 Meisterschaften anders als bei allen anderen Deutschen Meisterschaften auch noch eine B-Norm in einem anderen Disziplinblock verlangt wird, war die Hürde dann nochmal um einiges höher. Aber Philipp hatte diese Aufgabe bereits früh im Jahr erledigt und war die 800m in der geforderten Zeit gelaufen. Somit stand fest, dass er bei den Deutschen U16 Meisterschaften am 29. Juli in Stuttgart starten durfte.

Nach 8 Stunden Anfahrt einen Tag vor dem Wettkampf war es dann endlich so weit und Philipp durfte mit den Besten des Landes an den Start gehen. Als 22. der Meldeliste rechnete er sich kaum Chancen auf das Finale aus, doch er wollte sich gut verkaufen. Nach einem gelungenen Start zauberte er einen

tollen Lauf auf die Bahn und konnte seine Bestzeit nochmals um 3/10 Sekunden auf 38,11 Sekunden

steigern, was ihm am Ende einen sehr guten 12. Platz bescherte. Nur knappe 3 Zehntel fehlten für

den Einzug ins Finale. Damit konnte er sehr zufrieden und mit der Gewissheit, dass er zu den

schnellsten 300m Läufern der Bundesrepublik in seiner Altersklasse gehört, die Heimreise antreten.

Dieser Text wurde erstellt von:

Christian Kuhl