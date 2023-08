Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Betreut von einem 21-köpfigen Leiterinnen-Team fuhren die Kinder auf eine Kreuzfahrt, welches das Thema des diesjährigen Zeltlagers war. In diesem Jahr ging es nach Eggermühlen auf den Zeltplatz am Sportgelände des SV Fortuna 47 Eggermühlen.

Nach einer aufgrund des Wetters etwas verspäteten Anreise mit dem Fahrrad wurden die Kinder in ihre Zelte eingeteilt und konnten, nachdem sie sich eingerichtet haben, die erste von vielen großartigen Mahlzeiten des Küchenteams entgegennehmen. Zwei Tage lang hatten die Kinder dann die Möglichkeit, das Schiffspersonal und andere Mitreisende kennenzulernen.

Doch das Schiff ging kaputt und somit strandete die Kreuzfahrt auf einer einsamen Insel. Daher hatten die nachfolgenden Tage alle nur noch ein Ziel: „Wie kommen wir von dieser Insel wieder herunter?“ Langeweile kam dabei nicht auf! Denn mit Erkundungen der Insel sowie mit den Versuchen, das Schiff zu reparieren, hatte jeder an Bord alle Hände voll zu tun. Wenn dann auch noch der Kapitän Langlachs verloren geht oder entführt wird, er seinen Kompass verliert oder Co-Kapitän Gräte sogar eine Piraten-Meuterei gegen den Kapitän entfacht, beginnt jeder Tag mit einem neuen Abenteuer, auf das sich die Kinder einlassen konnten.

„Wir hatten, seit ich hier mitfahre, noch nie so schlechtes Wetter und mussten so viel im Programm anpassen. Wir haben bei der Planung im Lager mehr auf das Regenradar geschaut als auf den Programmplan. Das hat bei vielen natürlich einiges an Nerven gekostet, aber bei allen Programmpunkten, ob lange geplant oder spontan aus dem Hut gezaubert, waren die Kinder mit allerhöchster Motivation dabei und haben jeden Programmpunkt zu einem Highlight gemacht.“

Ein großer Dank geht an alle Kinder, Leiter*innen sowie das Küchenteam, denn sie haben gemeinsam das Zeltlager zu einem wunderbaren Erlebnis gemacht. Für das nächste Jahr steht schon fest, dass es wieder ein Zeltlager geben wird. Vom 21. bis 30. Juli 2024 geht es nach Brilon Rösenbeck zum Kilian Kirchhoff Haus und dem dazugehörigen Zeltplatz. Eine Anmeldung ist wie immer zu Jahresbeginn online auf der Homepage der katholischen Kirchengemeinde möglich.

Dieser Text wurde erstellt von:

Mirco Frerichs