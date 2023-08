Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Familie Rickelmann wohnt schon einige Jahre an der Bockradener Straße genau wie die Familien Karpenstein und Schadwinkel, die Familien Behre und Vogt im Hasenpad ebenso wie Matthias Kuroczka. Seit zwei Jahren gehört auch Familie Meyer zur Nachbarschaft mit Mutter Corinna, Vater Christian und den beiden Söhnen Leo und Luke. Mit viel Engagement wurde das gekaufte Haus renoviert und auch der Garten erhielt ein „Upgrade“.

Und da Christian Meyer gebürtig auch „vom Dorf“, nämlich aus Menslage, kommt, weiß er, wie wichtig eine gute Nachbarschaft ist. So installierte er auf dem Stahlmattenzaun an der Grundstücksgrenze ein „Kommunikationsbrett“, auf dem man auch mal ein Bier abstellen kann. Dieser Ort ist häufig Nachbarschaftstreffpunkt, die Bierdeckel oder auch Kronkorken wandern dabei regelmäßig in den hohlen Pfosten des Gartenzauns.

Schon häufiger kam die Frage auf, wie viele Kronkorken wohl zwischenzeitlich dort gelandet sind. Dabei entstand dann die Idee des „Kronkorkenbingos“: Andreas „Michael Thürnau“ Vogt erstellte Bingolose, die allerdings keine Zahlen sondern verschiedenste Kronkorken enthalten. Mit einer Magnetkonstruktion holte er dann die Bierdeckel aus dem Pfosten und nannte laut Marke und weitere Informationen wie beispielsweise „alkoholfrei“, „Gold“ oder „Fassbrause“.

Wie beim Zahlen-Bingo wird bei einer Übereinstimmung der Kronkorken abgestrichen, bei fünf Treffern waagerecht, senkrecht oder diagonal hat der Spieler einen Bingo. Kinder und Erwachsene waren gleichermaßen begeistert von der Idee und Umsetzung und hatten an dem Abend viel Spaß. Gewonnen hatten somit alle Beteiligten, die erreichten Bingos wurden nicht mitgezählt.

Vor Beginn des Spiels haben übrigens alle noch geschätzt, wie viele Kronkorken wohl in dem Pfosten versenkt worden waren. In einer Spanne von 387 bis 889 bewegten sich die Überlegungen. Und wie viele waren es tatsächlich? 521! Diese gehen jetzt weiter zu Andreas Kuhlmann. Gemeinsam mit Heiner Küthe sammelt dieser die Bierdeckel; wenn es sich mengenmäßig lohnt, bringen sie sie zu einem Recyclingunternehmen und spenden das Geld, das sie dafür bekommen. Ende letzten Jahres profitierte die Hospizarbeit der Malteser von dieser Aktion.

Anita Lennartz

