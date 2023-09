Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Doch aus heiterem Himmel erhält Jette die Diagnose, Blutkrebs. Bereits zum zweiten Mal trifft das Schicksal die Familie hart, denn auch bei Schwester Jule wurde im Dezember 2019 Blutkrebs diagnostiziert. Ihr geht es wieder gut, was der Familie und vor allem Jette viel Hoffnung gibt. Aber Jette kann nur durch eine Stammzellspende wieder gesund werden und die Krankheit besiegen. Und dafür braucht sie die Unterstützung einer Mannschaft – euch!

Registriert euch und vielleicht werdet ihr Lebensretter. Ihr seid schon registriert? Super! Dann teilt bitte den Aufruf. Danke an alle!

Eine Registrierungsaktion für Jette findet statt am Samstag, 30. September 2023, von 11 bis 16 Uhr am Gymnasium Marianum in der Herzog-Arenberg-Str. 6 in Meppen sowie am 7. Oktober 2023 von 12 bis 18 Uhr vor der Hänsch Arena in Meppen.

Dieser Text wurde erstellt von:

Friedhelm Forbriger

Kreisfußballverband Emsland