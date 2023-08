Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Beim Inklusiven Sportabzeichentag in Bersenbrück kommen jedes Jahr rund 600 Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen im Hemke-Stadion zusammen. Neben vielen sportlichen Aktivitäten und Herausforderungen zählt an diesem Tag vor allem die Begegnung zwischen Gleichaltrigen mit und ohne Handicap.

Die Organisation ist eine Mammutaufgabe, die ohne die vielen haupt- und ehrenamtlichen Helfer nicht möglich wäre. Ihr „herausragendes Engagement“ beim Sportabzeichentag 2022 wurde jetzt in einem deutschlandweiten Wettbewerb von der Sparkassen-Finanzgruppe und vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) in der Kategorie „Inklusion“ mit einem Preisgeld von 3000 Euro ausgezeichnet.

Stellvertretend für die Sparkassen-Finanzgruppe überreichte Bernd Heinemann, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Bersenbrück, den Preis an die Organisatoren Petra Böske, Silvia Küthe, Dörte Brockhage (alle Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück/Sportabteilung), Hildegard Fleddermann (TuS Bersenbrück), Markus Strunk (Gymnasium Bersenbrück) und Stefanie Heilig (Kreissportbund Osnabrück-Land). Das Preisgeld soll für die Anschaffung neuer Geräte und Sportutensilien sowie die Durchführung des Sportabzeichentages 2024 verwendet werden.



Am Wettbewerb können sportlich aktive Schulen, Vereine und Institutionen teilnehmen und sich die Chance auf sportbezogene Preisgelder im Gesamtwert von 100.000 Euro sichern. Der Inklusive Sportabzeichentag hat bereits in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 1.000 Euro in der Kategorie „Inklusion“ bzw. „Kooperation“ gewonnen.

Dieser Text wurde erstellt von:

Elisabeth Schomakerk

Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück