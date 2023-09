Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Viel Kühlung war nötig, um bei den Temperaturen am Samstagnachmittag nicht zu „platzen“.

Entsprechend gingen kalte Getränke an diesem Spätsommertag weg wie warme Semmeln.



Ein sehr überschaubares Starterfeld war es denn auch, was sich unter dem Startbogen sammelte, um die 2,88 Kilometer lange Strecke des Schülerlaufes in Angriff zu nehmen. Letztendlich gelang es Tammo Ripke vom BV Essen doch souverän, den Lauf in 12:42 Min für sich zu entscheiden. Auf den Plätzen folgten Jannik Heitmeyer (13:13 Min; Hagener SV) und Lokalmatador Aaron Hölscher (13:38 Min; QSC99).

Bei den Schülerinnen siegte Kimberley Bienkowska (14:41 Min; Polnische Adler Dinklage) vor Ella Güldenpfennig (15:36 Min; TuS Bersenbrück) und Paula Bienkowska (20:27 Min; Polnische Adler Dinklage). Der Wanderpokal für die teilnehmerstärkste Schülermannschaft ging dieses Mal an den QSC99.



Gemeinsam wurden im Nachgang die Teilnehmer vom Jedermannlauf (6,36 Kilometer) und vom Hauptlauf (10 Kilometer) auf die Strecke geschickt. Neben den sehr hohen Temperaturen machten wechselnde Untergründe (Schotter, Asphalt, Sand und Rasen) dem Starterfeld auf der flachen aber anspruchsvollen Hauptstrecke schwer, Bestzeiten zu erzielen. Entsprechend gezeichnet waren die Gesichter der Finisher trotz zweier Wasserstände auf der Strecke.



Sebastian Maschmeyer (38:43 Min; Bramscher Rumläufer) setzte sich vor Christian Voigt (Burg Gretesch) und Elmar Remus (Bramscher Rumläufer) durch. Noch zwischen die ersten drei Männer konnte sich als Gesamtdritte Meike Freudenreich (Roadrunners Südbaden) in superschnellen 39:00 Minuten platzieren, die ihren Verwandtenbesuch in Quakenbrück mit dem Sieg in der weiblichen Konkurrenz beim Hase-Run verbinden konnte. Auf den Plätzen folgten Lena Brüwer (42:24 Min, Lauffreunde Bippen-Merzen) und Corinna Tappe (44:50 Min; Bramscher Rumläufer).



Gehörig durcheinander gewirbelt wurde die Ergebnisliste beim Jedermannlauf durch unbekannte „Scherzkekse“, die durch das Verdrehen eines Schildes für Verwirrung auf dieser Strecke sorgten. Ein Teil der Starter lief durch die dann widersprüchliche Streckenführung doch weiter als geplant. Letztendlich erreichten aber alle Teilnehmer vor dem Besenfahrrad das Ziel.



In starken 24:05 Min setzte sich Ricardo Gonzalo Garcia de Leon (Don Quijote de la Mancha Feunte) vor Mateusz Bienkowski (Polnische Adler Dinklage) und Marcus Wilhelm (SV Gehrde läuft) durch. Bei den Damen siegte hier Astrid Burghard in 27:53 Min (Laufladen Endspurt, Duisburg). Neben den Läufern wurden auch die drei Walker für ihre Teilnahme mit einer Flasche Hase-Run-Siegersekt belohnt.



Das Orga-Team überlegte sehr kreativ gemeinsam noch bis tief in die Nacht, was man verändern kann, um mehr Teilnehmerzahlen zu generieren. Wir dürfen gespannt sein, was dabei herausgekommen wird.

Dieser Text wurde erstellt von:

Martin Portala

Quakenbrücker SC 99