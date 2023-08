Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Angetreten waren die Mädchen (WK III) des Gymnasiums Georgianum Lingen, die Jungen des Gymnasiums Papenburg in der WK II sowie die Jungen von der Martinus-Oberschule Haren in der WK III. Beim Landesentscheid in Barsinghausen trafen diese Mannschaften dann auf die Sieger aus den anderen drei Bezirken.

Doch nicht nur die Schülerinnen und Schüler aus dem Emsland traten dort zu ihren Wettkämpfen an, sondern mit ihnen kamen auch drei Jungen aus unserer Region als Schiedsrichter bei diesem Landesfinale zum Einsatz.



Im Wettbewerb der Mädchen musste die Mannschaft des Gymnasiums Georgianum Lingen letztlich nach engem, ausgeglichenem Spiel knapp den Mädchen der Marie-Curie-KGS Ronnenberg aus dem Bezirk Hannover den Vortritt lassen und sich mit dem 2. Platz zufrieden geben.



Für die Jungen der Martinus-Oberschule Haren war es schon etwas Außergewöhnliches, überhaupt so weit gekommen zu sein und am Landesentscheid teilnehmen zu können, wo sie dann auf Mannschaften aus Gymnasien trafen, die jeweils fußballerisch insgesamt deutlich bessere Voraussetzungen hatten und sie sich diesen letztlich beugen mussten.



In der WK II bekamen es die Jungen des Gymnasiums Papenburg mit den Gymnasien aus Salzgitter Bad, Sulingen und Osterholz-Scharmbeck zu tun. Während die Jungen aus Osterholz-Scharmbeck mit 2:0 und die aus Salzgitter Bad mit 2:1 besiegt, werden konnten kam es danach zu einem echten Endspiel gegen das, Gymnasium Sulingen in dem der Gegner zunächst sogar mit 1:0 in Führung gehen konnte. Die mannschaftliche Geschlossenheit und der enorme Siegeswille jedoch führte dann zum 1:1 Ausgleich der clever und recht souverän bis zum Abpfiff verteidigt werden konnte und damit den 1. Platz und die Teilnahme am Bundesfinale im September in Berlin bedeutete.

Der Bezirks-Beauftragte, für Schulfußball Friedhelm Forbriger gleichzeitig auch im Emsland, für den Schulfußball zuständig freute sich mit den Papenburger Jungen und gratulierte ihnen sehr herzlich zu dem großartigen Erfolg. Ausführlichere Berichte auch im NFV-Journal unter dem folgenden

Dieser Text wurde erstellt von:

Friedhelm Forbriger, Kreisfußballverband Emsland