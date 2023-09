Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Am Sonntag (10.09.2023) um 17 Uhr empfangen die Handballer des TuS Bramsche die HSG Grönegau-Melle zum ersten Saisonspiel der neuen Landesliga-Saison. Die verschiedenen Urlaubszeiten der Bramscher Spieler erschwerten dem Trainer Duo Mateusz Chylinski und Kai Golchert etwas die Vorbereitung. „Dadurch sind wir noch nicht auf dem Stand, auf dem wir jetzt eigentlich schon sein wollten. Dennoch sind wir mit der Vorbereitung zufrieden. Die Ergebnisse waren alle relativ knapp, obwohl wir ausnahmslos gegen Gegner getestet haben, die eine Liga höher spielen“, fasst Golchert zusammen.



Auftaktgegner Melle ist zur neuen Spielzeit in die Landesliga West aufgestiegen. Golchert dazu: „Umso mehr gilt es für uns, dass wir auf den Punkt da sind und den Gegner nicht unterschätzen, da sie mit entsprechender Vorfreude und Euphorie in die erste Partie gehen werden. Ihre Stärke sehe ich in ihrer beweglichen Abwehr, aus der heraus sie schnelle Ballgewinne forcieren, um in ihr Tempospiel zu kommen.“



Für diese Aufgabe haben die Hasestädter fast alle Akteure an Bord. Lediglich Magnus Borcherding laboriert noch an einer langwierigen Knieverletzung und fällt verletzt aus.



Unterstützung erhofft sich Golchert auch den eigenen Anhängern: „In der letzten Saison wurden wir bei Heimspielen immer sehr zahlreich unterstützt, dies wird hoffentlich so bleiben.“



Für die Handballinteressierten jeglichen Alters ist am Sonntag einiges geboten. Der Handballtag startet bereits um 11:30 mit der Partie der weiblichen B-Jugend gegen die TV Georgsmarienhütte. Um 13:15 Uhr folgt dann der Anwurf der männlichen A-Jugend. Die Oberligisten empfangen die JSG Weserbergland. Ab 15:15 gibt es dann die jüngere Variante des Abendspiels: Die männliche C-Jugend trifft auf die HSG Grönegau-Melle II.



Als Rahmenprogramm wird zudem ab 15 Uhr ein Pizza Flitza-Wagen vor der Halle stehen und eine Hüpfburg aufgebaut. Passend zum warmen Wetter wird außerdem Eis verkauft.



Zum Abschluss betont Golchert noch einmal die besondere Bedeutung der neuen Spielzeit: „Nach dieser Saison wird die Landesliga aufgelöst. Die ersten sechs Mannschaften steigen dann in die Verbandsliga auf, die unteren sechs Teams steigen auf die Regionsebene ab. Daher ist es entscheidend in der oberen Hälfte zu landen.“

Dieser Text wurde erstellt von:

TuS Bramsche