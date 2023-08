Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Die Sparten Turnen und Fußball werden ebenfalls 60 Jahre alt, die Tennisabteilung blickt auf 50 Jahre zurück.

Nach dem offiziellen Festakt, bei dem unter Anderem viele langjährige Vereinsmitglieder geehrt werden, sind um 20.00 Uhr alle, ob Vereinsmitglied oder nicht, herzlich dazu eingeladen das Jubiläum mit dem Verein zu feiern! DJ Carsten Timmermeister sorgt in der Turnhalle am Ochsenweg in Westerhausen für die nötige Partystimmung! Für Essen und Trinken ist natürlich gesorgt! Der Eintritt ist frei!

Dieser Text wurde erstellt von:

Michaela Strötzel

TSV Westerhausen-Föckinghausen e.V.