Trotzdem blicken die Frauen optimistisch in die Zukunft und wollen gerade im Hinblick auf das 100-jährige Bestehen im kommenden Jahr noch einmal motivieren und zum Mitmachen anregen.



Auf die Wortfeier in der Herz-Jesu-Kirche folgte ein Imbiss, spirituell und physisch gestärkt startete dann die Generalversammlung. Schriftführerin Sandra Behre hat bereits angekündigt, dass sie ihr Amt niederlegen würde, auch Gaby Skubel ist als Beisitzerin nicht mehr dabei. Auch der Seniorenkreis mit Margreth Dierker, Anni Küthe, Gisela Wegener und Hildegard Wolke trat einheitlich zurück.

Da für keines dieser Ämter eine Nachfolgerin gefunden wurde, konnte nur ein eingeschränkter Vorstand gewählt werden. Als Vorsitzende wurde Maria Gärke bestätigt, Kassiererin bleibt Beatrix Kreye. Außerdem unterstützt Marlene Feldker den Vorstand. Geistlicher Begleiter ist Olaf van der Zwaan, der sich bei den Frauen recht herzlich für ihre Arbeit bedankte.

Maria Gärke überreichte allen ein kleines Präsent als Dankeschön, „auch, wenn das die Arbeit in all den Jahren nicht wettmacht“. 15 Jahren waren die Frauen im Seniorenkreis aktiv, nahmen an regionalen Veranstaltungen teil und organisierten verschiedenste Treffen, Gottesdienste, Advents- und Rosenkranzfeiern und vieles mehr.

In den kommenden zwei Jahren wird sich die Zukunft der kfd entscheiden. „Wir hoffen, dass wir das hier wieder ans Laufen kriegen“, so die Vorsitzende. Dazu braucht es natürlich engagierte Frauen, die für die kfd aktiv werden. Wer hier Interesse hat, beispielsweise mal eine Veranstaltung zu organisieren oder auch in die Vorstandsarbeit mal „reinzuschnuppern“, kann sich jederzeit gern bei Maria Gärke, Beatrix Kreye oder Olaf van der Zwaan melden.

Heftig diskutiert wurde auch die Beitragserhöhung von 20 Euro auf 32 Euro Jahresbeitrag. Diese ist vom Bundesverband vorgegeben und wie so häufig bei der Verbandsarbeit verbleibt vor Ort nur ein geringer Betrag, in diesem Fall neun Euro.

Doch es gab auch Erfreuliches zu berichten: Im nächsten Jahr feiert die kfd in Kettenkamp ihr 100-jähriges Bestehen. Das soll gefeiert werden, geplant ist aktuell ein Kreativ-Angebot mit verschiedenen Workshops und eine große Geburtstagsparty in der Gaststätte Klaus, zu der alle Frauen herzlich eingeladen sind. Diese Ideen werden in den nächsten Wochen und Monaten weiter verfeinert und dann zu gegebener Zeit vorgestellt.

In der nächsten Zukunft ist ein Spielenachmittag geplant und eine Fahrt zu einem Weihnachtsmarkt. Am 25. November soll eine „Mutter-Tochter-Tour“ stattfinden, auch zu diesen Events gibt es rechtzeitig weitere Informationen.

Dieser Text wurde erstellt von:

Anita Lennartz

kfd Kettenkamp